Demandan convocatoria para renovar dirigencia estatal de MORENA

Militantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) e integrantes de las Brigadas Unidas de ese partido en Xalapa exigieron al Comité Ejecutivo Nacional que emita la convocatoria para la renovación de la dirigencia en el Estado, toda vez que el proceso electoral municipal y legislativo ya concluyó y no se está cumpliendo la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).En conferencia de prensa, Mario Vargas Pimentel indicó que ya entregaron un oficio al líder nacional, Mario Delgado Carrillo, en el que le piden dar cumplimiento a esta resolución jurisdiccional de enero de este año, esperando que lo responda en los 15 días que marca la norma para hacerlo.Recordó que el artículo 38, párrafo tercero de los Estatutos de MORENA, estipula que ante la ausencia de un presidente estatal, el dirigentes nacional puede nombrar a un delegado en funciones de presidente, como ocurrió con Esteban Ramírez Zepeta.No obstante, insistió que dicho ordenamiento en sus artículos 20, 24 y 32, estipula que la renovación de los órganos de dirección nacional y estatales deben hacerse cada tres años y una vez concluya un proceso comicial."Entonces no hay un motivo por el que no se renueve nuestra dirigencia estatal (...) El TEV dio una sentencia que se debe cumplir, es inatacable porque ya un tribunal lo dijo", mencionó Vargas Pimentel.Adicionalmente, comentó que responda o no el dirigente nacional, acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer que se emita la convocatoria para renovar a MORENA en Veracruz.Afirmó que extraoficialmente se conoció que la renovación del Comité Directivo Estatal y Ejecutivo Nacional se haría hasta noviembre de 2022."Queremos que ya se hagan elecciones para sacar ya los nuevos órganos de dirección de MORENA aquí en Veracruz", expuso una vez más.