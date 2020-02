Padres de familia del turno vespertino de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en la localidad de Capoluca, en Ixtaczoquitlán, denunciaron que no tienen Director, por lo que desde hace dos días tomaron la institución educativa.



"La Directora se fue, no sabemos el motivo y los de la sociedad de padres de familia fueron a Xalapa y les dijeron que van a mandar un Director pero que sólo será por unos meses", explicaron.



Indicaron que desde el pasado 22 de enero no tienen Director y una y otra vez han pedido que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les envíe a alguien pero no han sido escuchados.



"Ya vino el Supervisor, no nos da respuesta y decidimos tomar la escuela pero sólo en la tarde para no meternos en problemas pero 120 niños no tienen clases, ni los maestros entraron porque esa es nuestra protesta".