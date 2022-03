Demandan Director y docentes para jardín de niños, en Omealca

Con pancartas pegadas en el portón de entrada y un pliego petitorio de cinco puntos, padres de familia de 82 pequeños tomaron el jardín de niños “Ana María Gallaga”, en Omealca.Demandan un Director, luego que desde el 2018 se fue el que tenían por jubilación. También exigen que reasignen al profesor de enseñanzas musicales, una profesora para el grupo 2 “B”, que se reparen los daños ocasionados por sismos y que le paguen a la profesores el interinato del mismo grupo 2 “B”.Los padres de familia manifestaron que a pesar de que han enviado oficios a la Supervisión Escolar, simplemente no hay una respuesta para este jardín de niños, fundado desde 1958, quizá el primer jardín de niños en este municipio.Aidé Sierra González, madre de familia, expreso que es lamentable que la SEV tenga prácticamente desmantelado esta Institución educativa, ya que desde que se fue el director por jubilación, a esta fecha no envíen a un nuevo director.El docente de música también se los quitaron, cuando es importante que los niños a esa edad se inicien con la música y el canto.Al no tener profesora del grupo 2 “B”, dos grupos no asisten al jardín de niños.Por todo esto, expresó, hay preocupación y desesperación de ellos como padres de familia, ya que estos pequeños, comentó, no se están preparando para entrar a la escuela primaria; cuando con anterioridad al egresar, ya prácticamente sabían leer; hoy, el atraso es palpable.Aunado el desinterés de las autoridades educativas, la pandemia vino agravar las cosas, pues ahora autoridades educativas exigen que regresen a clases presenciales sin profesores y pese a que parte del plantel presenta afectaciones en su estructura por los sismos de los últimos años.Pidió en nombre de los padres de familia que el titular de la SEV, Zenyanzen Roberto Escobar García, así como el gobernador Cuitláhuac García, tomen cartas en el asunto.Mientras tanto, advirtieron que continuarán con el bloqueo de entrada de este jardín de niños.