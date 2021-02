Demandan frenar aglomeraciones en tianguis de Tuzamapan, en Coatepec

Un grupo de pobladores de la localidad de Tuzamapan en Coatepec, se quejaron debido a que el Ayuntamiento no mete orden en el tianguis regional que se instala en ese lugar y que aglomera a personas de otros municipios.



Y es que consideraron que al ser un foco de contagios de COVID-19, debe ser supervisado para que se cumplan las medidas sanitarias.



De acuerdo a estos habitantes, en tan solo una semana fallecieron cuatro personas por el virus, por lo que es urgente haya desinfecciones en espacios públicos, así como en dicho tianguis.



“Ha habido muertos, antier hubo uno, la semana pasada hubo dos, y contagios hay muchos. Lo que nos pega más duro son los tianguis, viene mucha gente de Jalcumulco, La Bella, Tlaltetela, Mahuixtlán. No hay desinfecciones, y creemos que en estos espacios debe de haber por tanta gente que viene y circula por ahí”, señaló Ángel Luis Hernández.



Además, los vecinos denunciaron que es recurrente que se hagan fiestas masivas y que la autoridad municipal lo permita.



“Hay muchas fiestas en salones de eventos, no estamos de acuerdo en que se hagan fiestas. Las canchas deportivas están cerradas, no se han abierto, y la iglesia también está tomando medidas, pero las fiestas están fuera de control”, aseveraron.