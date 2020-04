Demandan “piso parejo” en designación de nuevo Fiscal de Veracruz

Abogados integrantes de la asociación Fraternidad de Líderes por el Bienestar de Todos, pidieron piso parejo en la votación para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Cesáreo López Luría, presidente de dicha organización, mencionó que el reto será que exista piso parejo para todos y que no se "brinque" uno con otro por cuestiones de sesgos.



En ese sentido, presentaron a Gabriel Alejandro Williams Mendoza como aspirante a ser el nuevo titular de la FGE, pues aseguró que cumple con todas las características que exigen todos los veracruzanos.



"Esperamos un piso parejo. Eso es lo que estamos esperando, es lo que está esperando la ciudadanía de todo el estado de Veracruz. Es un hombre apto, honesto y humano. Pero además, es un hombre que ha venido haciendo carrera en la misma materia".



Así también, manifestó que no habría inclinaciones como ha ocurrido con la designación de fiscales en administraciones pasadas.



"Si llegara piso parejo, el doctor Williams, que no tiene ningún compromiso con ningún partido político o grupos de interés, seguramente será el nuevo Fiscal. Creemos que con el doctor Williams la procuración de justicia será una realidad de todos aquellos que viven clamando justicia".



Para finalizar, los agremiados lanzaron un llamando a los diputados para votar a favor de Gabriel Alejandro Williams, para que así pueda llegar a la Fiscalía General del Estado.