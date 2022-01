Demandan proyecto para preservar río Tuxpan y laguna de Tamiahua

Tras acusar que hasta ahora los proyectos de rescate y conservación de los cuerpos de agua en la zona norte han sido “simulación y engaños”, el diputado Genaro Ibáñez demandó un proyecto integral para sanear y preservar el río Tuxpan y la laguna de Tamiahua.El legislador tuxpeño informó que planteó el tema en una reunión con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SEDEMA), Juan Carlos Contreras Bautista, y la directora general de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental, Norma Xóchitl Hernández Colín.Aseveró que hubo buenos resultados, ya que los titulares de los organismos manifestaron el compromiso de convocar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para ejecutar un programa de acción multisectorial e interestatal, para el rescate integral de toda la cuenca del río Tuxpan y de la laguna.Asimismo, también anunciaron la pronta instalación en Tuxpan de una estación de monitoreo del aire para detectar los niveles de contaminación ambiental y tomar medidas necesarias.El diputado local acusó que durante mucho tiempo la degradación de los ecosistemas de ríos y lagunas del norte de Veracruz se ha visto como algo normal, al igual que la corrupción en torno a estos problemas que tienen que ver con el medio ambiente y con la vida misma, no solo de las actuales generaciones, sino de las futuras.En el caso particular de la cuenca del río Tuxpan, se habían elaborado proyectos, programas y hasta financiamiento privado y público para el rescate ambiental del afluente, que nace en la Sierra Madre Oriental y pasa por Hidalgo, Puebla y Veracruz.“Pero la corrupción se ha enseñoreado y robado los recursos económicos y los planes de rescate solo han quedado en planes, ante la complacencia o complicidad de autoridades del ramo en el pasado”, lamentó el legislador tuxpeño, quien subrayó que también se convocó a elaborar un plan de reordenamiento ambiental, industrial y urbano en todos los municipios de esta cuenca.El diputado local aclaró que se le apuesta a un desarrollo, pero no a cualquier precio, sino que debe ser sustentable y sostenido en el norte de Veracruz. “Es hora de pasar de los discursos, planes y proyectos, a los hechos. Esto es parte de la Cuarta Transformación”, concluyó.