Demandan que Ayuntamiento de Xalapa se aplique contra comercio informal

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, se unió al reclamo de igualdad para todo el sector comercial.



"Estamos pidiendo piso parejo para todos, a todo el comerciante formal le van a pedir que invierta, porque es una inversión, una inversión que obviamente el Gobierno no la está poniendo y la va a poner el comerciante para salvaguardar la integridad de sus trabajadores. Necesitamos que el comercio informal también sea revisado. Queremos piso parejo".



El empresario pidió a las autoridades estatales y municipales que vean la necesidad de la población y que en lugar de sólo querer sancionar, apoyen realmente a los que necesitan.



"Que en lugar de ser de más de restricción o de querer sancionar, sean más de apoyar, de ayudar. Que si al llegar a un establecimiento y no tienen la máscara o careta, les digan que se los coloquen. No es llegar y si no tienen la careta, multen".



Resaltó que estarían a la espera de que se les den indicaciones de qué negocios podrán aperturar en este mes de manera gradual.



"No podemos abrir. Tenemos la desesperación de todos pero no podemos abrir. Se puede empezar de forma gradual pero de acuerdo a las condiciones del Sector Salud. Abrir irresponsablemente podría traer consecuencias mayores", concluyó.



Contingencia pegó a las artes gráficas



Por su parte, el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF), Fernando Arana Watty, dijo que aunque la industria de las artes gráficas no cerró completamente, sí hubo afectaciones por la contingencia.



"No fue cerrado completamente. En las artes gráficas hay diferentes especialidades y depende a qué te dediques; si tenías la forma de comprobar que eres de la parte esencial, por ejemplo los que imprimen etiquetas para productos alimenticios. Pero sí ha pegado mucho, ya queremos que pase este año", dijo.



El empresario pidió a las autoridades estatales y municipales que se tomen en cuenta las cifras.



"Tienen que apoyar a las empresas, la verdad no pueden aperturarlos nada más así estando en plena pandemia, estando en el tope de la pandemia. Vemos en otros países que están abriendo pero llevan mes y medio que estaban en el tope y van bajando. Abriría puede causar mucho más enfermedad".



Resaltó que están en la mejor disposición de trabajar pero con las medidas necesarias y no verse vulnerables ante la contingencia sanitaria.



"Todos queremos trabajar por necesidad, pero necesitamos que tengan medidas de seguridad local la gente no tiene el dinero para poner esas medidas. Que el ayuntamiento deje abrir pero que también apoye para abrir, y no que estén haciendo inspecciones para ver si tienen extintores".



Para finalizar, consideró que las autoridades municipales sean más elásticos y realicen sus inspecciones para resguardar la seguridad de la población, y no por las multas.