Demandan salida de Jefe de Oficina de CAEV, en Río Blanco

Al imponer por “dádivas políticas” a personas que no reúnen el perfil para laborar en la oficina operadora del agua dependiente de la CAEV, en Río Blanco, la diputada Corina Villegas atenta contra el suministro de agua de más de 700 familias afectadas de dos meses a la fecha.



Lo anterior fue señalado por representantes de familias afectadas del fraccionamiento Las Haciendas II, al manifestarse este lunes en contra del jefe de la oficina operadora del agua, Karim Hernández, demandando su inmediata destitución.



Afirman que la Diputada supuestamente impuso a Karim Hernández y ahora incumple con su trabajo y ni siquiera da la cara para explicar lo que pasa.



Lo peor, señalan, es que en pleno escenario de la pandemia, Río Blanco suma 272 casos confirmados de COVID-19 y con 700 familias sin suministro de agua, la pandemia afecta gravemente a la salud de enfermos, médicos y enfermeras.



Los vecinos solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para solucionar la problemática de agua que enfrentan de 5 meses a la fecha, con mayor impacto desde el pasado mes de junio en que la CAEV hizo el compromiso de dar solución a la problemática del agua.



"De parte del titular Karin Hernández no tenemos respuesta técnica para ver por qué no nos mandan agua, no tiene ni la sensibilidad de presentarse con los vecinos y dar una explicación cuando menos, hay un fraccionamiento al que le dan 4 horas de agua para un piso y cuatro horas para los condominios pero el agua no alcanza a subir a los tinacos".



En contra parte, el Municipio otorga permisos para la construcción de nuevos fraccionamientos que vienen a agravar la situación del agua y no se ve para cuando el Gobierno del Estado vaya a invertir en la recuperación del Sistema de las Tres Villas anunciado por el Gobernador el año pasado.