Como una muestra de irresponsabilidad e imposición, así calificó el dirigente del partido Unidad Ciudadana, Francisco Hernández Toríz, la marcha que se realizó este domingo por parte del candidato morenista a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.



Durante entrevista, el líder partidista explicó que la marcha que cerró el centro de la capital por varias horas, mostró demencia, irresponsabilidad y coacción, por parte del candidato por la Coalición Juntos Hagamos Historia.



Y es que acusó que se obligó a cientos de servidores públicos y ciudadanos a asistir y estos recibieron trato de acarreados al marchar por Xalapa exponiéndolos al contagio de COVID-19.



A decir de Francisco Toriz, servidores públicos, tanto municipales como estatales, no se quedaron callados y en las redes sociales denunciaron que fueron obligados a marchar, amenazados que de no hacerlo perderían su trabajo.



Por tanto, expuso que estas prácticas marcan un retroceso en la forma de hacer política, y evidencia las malas prácticas de quienes ya fueron gobierno, ya que obligaron a servidores públicos y ciudadanos en estado de necesidad, tratándolos como como acarreados, a marchar ofreciéndoles dádivas, insistió.



“Hoy se ve a un Ricardo Ahued que los xalapeños desconocen, recurriendo a las viejas prácticas de hacer política. Cerrar el Centro de Xalapa con marchas, además en un momento delicado por la contingencia sanitaria que vivimos. Hoy sólo demuestra la fuerza de la irresponsabilidad, de la desesperación, de la incongruencia acumulada desde los gobiernos de Duarte, Fidel y, hoy, MORENA”.



Comentó que el candidato de MORENA sólo evidencia su egoísmo al obligar a marchar a cientos de mujeres y hombres porque él ya fue vacunado contra el COVID-19, y no así la gran mayoría del contingente que lo acompañó.



“Vemos que se obliga a servidores públicos a que participen en la marcha, se lucra con la necesidad alimentaria y la falta de empleo de muchos xalapeños, resulta indignante que a ciudadanos xalapeños se les dé el trato de acarreados al repartirles dinero y un lunch. Es la misma imagen de hace muchos años del viejo PRI”, dijo al agregar que hay pruebas de que así se realizó.



De igual modo, afirmó que Xalapa es una ciudad con ciudadanos inteligentes, de razón, y que son congruentes, ya que la capital de las ideas y de la cultura siempre ha dado muestra de un no la imposición, no a las malas prácticas, no a los viejos modelos de hacer política y no a los malos gobiernos.



“Ahued no está en lo correcto al asegurar que con un Gobierno Federal de Morena y un Gobierno del Estado del mismo partido existan buenos resultados. Él fue un alcalde priista con un gobernador priista que dañó a Veracruz y por lo tanto ninguno de los dos dio resultados. El abandono de Xalapa tiene muchas décadas y se agudizó con los alcaldes impuestos en el gobierno de Fidel y Duarte, con los que él participó. Como Senador tampoco hizo nada por Xalapa y Veracruz”, criticó.



Para finalizar comentó que la ciudadanía xalapeña se siente defraudada e indignada por el mal gobierno del alcalde actual morenista y la herencia de malos gobiernos, incluyendo los de Ricardo Ahued y David Velasco.



“Lo que vemos con estas muestras de imposición y demencia, al exponer a un grave riesgo por el COVID-19 a mucha gente, es que se avecina una elección de estado al estilo de los viejos gobiernos del PRI”.