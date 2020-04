Dengue no cesa su avance en el Estado de Veracruz

El dengue no detiene su avance en el Estado de Veracruz, que se mantiene como el primero del país con 666 casos confirmado al 13 de abril del año en curso, 123 por ciento más que en el mismo periodo del 2019, esto con base en datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.



Datos obtenidos de los reportes “Panorama Epidemiológico de Dengue 2020” e “Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Dengue 2020”, indican que los cinco Estados de la República Mexicana con el mayor número de casos confirmados a la semana epidemiológica 15 con fecha de corte a la segunda semana de este mes de abril son:



Veracruz, con 666 (hace un año registraba 298 casos confirmados)

Tabasco, con 375

Guerrero, con 214

Quintana Roo, con 201

Nayarit, con 184



Estas cinco entidades federativas suman mil 640 de los 2 mil 499 casos confirmados de dengue del 1° de enero al 13 de abril del año en curso, en los ahora 25 Estados con registro de esta enfermedad, esto es, representan el 65.6 del total.



Es importante destacar que Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Zacatecas, son los siete Estados de la República Mexicana en los que aún no se registran casos de dengue, pues Querétaro dejó este grupo en la semana epidemiológica 15, al reportar el primer caso de la enfermedad.



Asimismo, el sector salud del Gobierno Federal dio a conocer en su “Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica: dengue”, que por cuanto hace a defunciones por esta enfermedad, en el Estado de Veracruz no se ha registrado ninguna pero se mantienen en estudio 10 y otras cuatro se han descartado.



La única defunción confirmada a causa del dengue en los Estados del país en los que se han confirmado casos de dengue, es en Colima.



El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes; es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos.



Por otra parte, en el informe Panorama Epidemiológico del Dengue 2020, la Secretaría de Salud dio a conocer que los municipios considerados como “Focos Rojos” del dengue en la entidad veracruzana siguen siendo:



Pánuco

Poza Rica



En tanto que los municipios considerados como “Focos Amarillos” en casos de dengue también siguen siendo:



Agua Dulce

Platón Sánchez



En lo que va del 2020, se han notificado 73 defunciones por probable dengue, de las cuales 1 se ha confirmado, 61 se encuentran en estudio y 11 se han descartado. La defunción confirmada corresponde al estado de Colima (1). Las defunciones en estudio corresponden a los estados de Veracruz (10), Guerrero (9), Tabasco (9), Chiapas (7), Oaxaca (7), Tamaulipas (5), Quintana Roo (3), Campeche (2), Nayarit (2), Sonora (2), Colima (1), Guanajuato (1), Morelos (1), Sinaloa (1) y Yucatán (1). Las defunciones descartadas corresponden a Jalisco (5), Veracruz (4) y Tabasco (2).