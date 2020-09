Dentro de SSP y dependencias de Gobierno hay discriminación: Activista LGBT

El coordinador del movimiento Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, afirmó que no sólo las chicas transexuales sufren discriminación o agresiones por parte de policías, sino que dentro de la misma Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hay actos contra sus empleados integrantes de la comunidad LGBTTTI.



"Lamentablemente dentro de Seguridad Pública se vive la discriminación hacia sus empleados. Hace algún tiempo me llegó un caso de la Secretaría, donde un empleado estaba siendo acosado por su orientación sexual. Fue en el Puerto de Veracruz, allá se le dio el apoyo", dijo.



Ruíz Moreno, no descartó que en la ciudad de Xalapa se presenten en casos de discriminación en las instituciones de Gobierno del Estado o áreas del Ayuntamiento.



"Creo que en las diferentes direcciones tanto de Gobierno del Estado como del Ayuntamiento, siento que si se vive la discriminación y callan por temor a perder sus empleos".



Criticó que por temor a represalias, ser despedidos o incluso amenazas de muerte, es lo que ha provocado que la comunidad LGBTTTI no denuncie.



"Lo vemos en el caso de las mujeres transexuales, que son amenazadas, acosadas, y pues es a lo que le tema la comunidad, y si a ellas como mujeres, no les tienen piedad, imagínate ahora con la comunidad gay. Sería un delito doble, solo por el simple hecho de ser homosexual".



Señaló que existe angustia por parte de la diversidad sexual en diversos sectores, y esta aumenta cuando se sabe de los crimenes de odio en la entidad.



"Estamos preocupados, hay una angustia porque nos están matando, no solo a personas transexuales que son los más vulnerables en Veracruz, sino también a chicas lesbianas, a gays por el simple hecho de ser amanerados, afeminados. En la familia anteponen la religión antes que la vida de sus hijos", finalizó.