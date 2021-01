Denuncia a Fiscal de Nanchital por agresiones y amenazas

La señora Miriam Lidia Inclán Magaña denunció presunta corrupción dentro de la Fiscalía de Nanchital.



Afirmó que ha sido agredida tras denunciar daños a su propiedad por parte de vecinos supuestamente protegidos por la exalcaldesa Brenda Esther Manzanillo Rico.



Al manifestarse en la Plaza Lerdo de Xalapa, lamentó que la fiscal Esperanza González Hernández, en lugar de apoyarla, junto con su esposo la han revictimizado y han protegido a los agresores.



"Me siguen agrediendo cada día más por haber denunciado. Me dicen en la Fiscalía que me espere, de hecho tienen perdido mi expediente. Quiero una solución. Tengo temor, soy madre soltera", dijo.



Detalló que desde el mes de abril del 2014, su vivienda tiene fisuras realizadas por un petrolero “protegido” por Manzanillo Rico y tras denunciar, ella y su hija sólo han sido objeto de agresiones por parte de funcionarios.



“Tengo todos los datos; Derechos Humanos no hizo nada porque estábamos en un Gobierno priista, que todo era la mafia del poder. No le dieron seguimiento, la casa es de mi madre, es de la tercera edad. La esposa del señor Francisco 'N' quiso golpear a mi hija, me golpearon a mí y tampoco le han dado seguimiento”.



Manifestó que ya hay una denuncia con la carpeta número 362/2014 y 146/2020 en contra de los vecinos y la fiscal Esperanza González, por agresiones, amenazas y tráfico de influencias.