Denuncia de Karime sólo revela complicidades entre duartistas y yunistas: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, calificó como un enredo de complicidades las denuncias que interpuso la ex presidenta del DIF en el sexenio duartista, Karime Macías Tubilla, contra el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y su fiscal, Jorge Winckler Ortiz.



Y es que la exesposa de Javier Duarte De Ochoa, quien purga una condena en prisión, acaba de presentar denuncias hacia ambos exfuncionarios por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.



Al respecto, el responsable de la política interna en Veracruz comentó: “Esto revela complicidades entre todos ellos, que sean las autoridades de procuración y administración de justicia las que resuelvan este tema conforme a derecho”.



Hasta el momento se sabe que Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, vive en Reino Unido, donde está pendiente su proceso de extradición por supuesto fraude de 112 millones de pesos cuando fue presidenta del DIF estatal.



Mientras que Jorge Winkler, último fiscal del estado veracruzano, se encuentra prófugo de la justicia desde septiembre de 2019, cuando los diputados lo separaron temporalmente del cargo.