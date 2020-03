¡Buen día!



Soy vecina de la colonia Santa Rosa, calle privada Santa Teodora. Sólo para denunciar que no tenemos agua desde el día viernes.



El día viernes por el programa de tandeo no correspondía que tuviéramos, pero esto se extendió hasta el día de hoy. Por las medidas de higiene en esta contingencia, es necesario el vital líquido.



He estado realizando varias llamadas a las diferentes extensiones de CMAS y nadie atiende, lo que quiere decir que no hay ni una sola persona para atender los reportes de la ciudadanía.



Quisiera saber si por medio de su conducto se pudiera saber qué es lo que pasa y dar una solución a esto.





Por su atención, muchas gracias



Claudia C.A.