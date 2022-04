Denuncia desatención en Hospital de Alta Especialidad de Veracruz Puerto

Por no presentar su copia de CURP y su cita impresa, una joven que acudió desde Zongolica al puerto de Veracruz para recibir consulta en el Hospital de Alta Especialidad no fue atendida por el médico Julio César Fernández Jiménez.A través de un breve video, Sandra Sánchez expresó estar enojada por no haber sido atendida.Sandra, quien es una persona de escasos recursos, padece una enfermedad que le ha causado la pérdida de la vista y gracias al apoyo de la agrupación Pintoras con Causa se ha podido trasladar al citado nosocomio del puerto para recibir atención.Para poder llegar al Puerto de Veracruz, además del apoyo que recibe por parte de la mencionada asociación, la joven zongoliqueña debe viajar 8 horas desde su municipio.Sin embargo, en esta ocasión se le olvidaron sus documentos por error, por lo que ya estando allá ella y su familiar solicitaron la atención, pero el médico se las negó.Por considerar que hubo falta de sensibilidad por parte del galeno hacia esta persona, familiares de Sandra hicieron un llamado a la Secretaría de Salud para que sean empáticos con la población menos favorecida y este tipo de situaciones no vuelvan a pasar ni con su paciente ni con otros.