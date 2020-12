Denuncia despido injustificado de CAPASITS Xalapa

La extrabajadora del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) del Centro de Alta Especialidad (CAE) en Xalapa, Marlen Fernández Trujillo, denunció su despido injustificado y diversas irregularidades en cuanto a sus pagos tras su salida.



"Yo ingresé al CAPASITS el 16 de febrero del 2015, con un contrato federal del Seguro Popular ya desaparecido. El día 31 de agosto del presente, me informaron de Recursos Humanos que estaba terminando mi contrato porque ya no había recursos federales, lo cual me parece incongruente".



Señaló que la excusa de su despido es incongruente al estar contratando a más personal, que dijo, hace mal uso de sus funciones al discriminar a pacientes de la comunidad LGBTTTI que asisten por medicamentos.



"Ha habido pacientes que me han hablado, que el nuevo personal los ha atendido muy mal".



Refirió que está a la espera de que le den solución a sus denuncias, pues aseguró aún se encuentra activa en la dependencia y el dinero correspondiente a su aguinaldo, nunca le fue entregado.



"Nadie ha tratado de contactarme a mí ni a mi abogado. Todas mis cosas personales se quedaron ahí. Todavía aparezco en la nómina, en un documento aparece que se me depositó parte de mi aguinaldo y nunca se me dio nada".



Por lo anterior, lanzó un llamado a las autoridades del Sector Salud del Estado de Veracruz a que se respeten los derechos de cada paciente y se agilice la situación laboral en la que se encuentra.