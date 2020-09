La precandidata a la dirigencia de MORENA a nivel nacional, Yeidckol Polevnsky, mencionó que no interpondrá denuncias contra Alfonso Ramírez Cuéllar, quien la denunció de daño moral y lavado de dinero.



En rueda de prensa, en la ciudad de Veracruz, la exdirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) mencionó que nunca manejó las prerrogativas del partido durante su dirigencia y aseguró que sólo se trató de "un embuste".



"Yo no tengo ni sueldo dentro del partido, no firmó chequeras ni nada, todo ha sido un embuste", dijo.



Información completa más tarde...