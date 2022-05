Denuncia exfuncionario presunto abuso de Policía Estatal, en Orizaba

Ante las instalaciones del Centro Regional de Procuración de Justicia de Orizaba, el ex delegado de Política Regional de la Subsecretaría de Gobierno, Iván Ameca García, denunció que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sin que hubiera cometido delito alguno y únicamente para extorsionarlo, pues le pidieron 7 mil pesos para dejarlo libre y finalmente lo dejaron salir tras pagar 5 mil pesos, pero sin darle ningún recibo por esa cantidad.Comentó que esto ocurrió el domingo cuando se dirigía a comer con su familia y alrededor de las 15:30 horas, en la colonia Barrio Nuevo, se encontró a tres elementos de la SSP estacionados haciendo revisiones, por lo que al marcarle el alto se detuvo y le pidieron bajar del vehículo y le dijeron que estaba detenido sin que le dijeran por qué.Agregó que los uniformados pidieron ayuda y uno de ellos manejó su camioneta con todo y su perro labrador adentro y una vez en la comandancia de Huiloapan preguntó el motivo y fue cuando le dijeron que llevaba aliento etílico, lo cual no era cierto pues nunca le hicieron prueba con el alcoholímetro.Comentó que lo retuvieron por seis horas hasta que acudió una persona por él, mientras su mascota permanecía encerrada, sin agua ni alimento en el vehículo.Agregó que al acudir finalmente la persona a la que llamó, le informó que le pedían 7 mil pesos por dejarlo libre y finalmente lo liberaron al entregar 5 mil pesos, aunque se negaron a darle un recibo por la cantidad recibida.Cabe mencionar que posterior a su declaración, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en donde señaló que el ex funcionario fue arrestado por conducir en estado etílico además de que se le encontró un cigarro de mariguana.Sin embargo, el denunciante mostró los resultados de un examen de laboratorio que se practicó la misma noche del domingo y en donde se constata que no se encontraba alcoholizado.Ameca García indicó que su afán al denunciar el hecho de manera pública y antes las autoridades correspondientes no era para demeritar el trabajo de la SSP, pero sí para que se acaben estas acciones por parte de elementos que sólo afectan a la población.