Buenas tardes.Comento que desde el día 13 de mayo no contamos con servicio de agua en la calle desierto de kalahari, en la colonia Lomas de Casa Blanca; desde ese día se ha estado reportando en diferentes horarios dándome el reporte 887791; y diciendo que me canalizaban con el apoyo de pipa, igual que a los vecinos de la calle solo me mandaron el roll de los días de tandeo, y ni así en los días de tandeo cae y es la fecha en que no me han mandado la pipa.Comenté que no vienen a abrirle a las válvulas, lo reporta uno y solo aparece que se envíen datos, los manda uno y no hay respuesta alguna, comenta uno lo de la pipa y dicen que después de las 9:00 a.m. y marca uno y no contestan; hoy y mañana es día que tiene que caer y la hora que no cae ni gota.