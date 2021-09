Denuncia falta de formatos para solicitar seguro de vida, en Delegación del ISSSTE Xalapa

Buenas tardes, en primer lugar, les felicito por su acertada labor periodística.



Mi escrito es con la finalidad de poner una queja contra la Delegación del ISSSTE, ya que tiene varios meses que no cuentan con formatos para solicitar seguro de vida los maestros jubilados.



Me parece indignante observar maestros con limitaciones físicas, enfermos y gastando en trasladarse a la capital y encontrarse con una lista de espera y no logran concretar dicho trámite, se registran y tan solo les dicen en unos meses les llamarán.



Yo vivo aquí cerca de Xalapa y afortunadamente sana y aun así siento impotencia. Con tanta tecnología es inaudito un “simple formato “nos impida asentar nuestra última voluntad en caso de fallecimiento. Siempre ha sido importante tener nuestra documentación en orden y más aún en tiempos de pandemia.



Lo anterior lo pueden corroborar para que dicha noticia esté fundamentada en la veracidad que siempre les ha caracterizado. Pido omitan mis datos.



Sin más por el momento, quedó a sus órdenes y asimismo de antemano doy las gracias.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)