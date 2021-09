Denuncia ineficiencia de Salud Animal de Xalapa; no atienden reportes

A pesar de varios reportes que hemos realizado varios ciudadanos en diferentes casos y ocasiones a Salud Animal de Xalapa) por maltrato animal, no atienden los casos con el pretexto de que por la pandemia no están prestando servicios, pero ya es conocido por todos que esta administración no ha hecho nada y son demasiado ineficientes.Esta tarde se les informó, al igual que en días anteriores, de la situación de un animalito en mal estado, sin embargo, después de varias llamadas el teléfono, ya ni línea daba. Después, intentamos contactar todos los números posibles de diferentes corporaciones y todos te canalizan al mismo número 2288 10 74 00. En este número si llegas a tener suerte, te responden solo para decir que no hay servicio ahorita y que acudas con tu jefe de manzana para reportarlo.Pedimos a las autoridades competentes intervengan y hagan algo, cada día hay más casos de maltrato animal y a pesar de que ya es sancionado el maltrato animal es increíble que las autoridades encargadas no sean competentes.AtentamenteNombre (…)Tel (…)