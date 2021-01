Habitantes de la calle privada Francisco I. Madero, del municipio de Teocelo Veracruz, evitan el desalojo por Protección Civil a campesinos



A través de una queja (anónima), Protección Civil bajó a darles un "ultimátum" que debían desalojar el lugar ya que afectan a los vecinos.



En lo personal un servidor no tiene problemas porque dichas personas vivan aquí, pero la manera en que bajaron a advertirles que deben irse no es la adecuada.



Estas personas con sacrificio pagaron su mes de renta y en lo personal no afectan a nadie.



Y así como les dijo que “se fueran o a la siguiente vendrían con los policías para desalojarlos”, espero les brinden la ayuda para pagar su renta de la otra casa a donde estas personas se irán.



Ya que ellos son de escasos recursos y como me lo dijo una señora de ellas:

“Estamos aquí por necesidad, de lo contrario no estaríamos lejos de nuestra tierra”.