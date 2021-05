Denuncia Marko Cortés persecución política contra el PAN y coalición “Va por Veracruz”

MORENA no puede ganar a la mala lo que no puede ganar con votos, denunció el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, tras afirmar que es inaceptable la persecución política que están haciendo contra los liderazgos y candidatos de Acción Nacional y de la coalición “Va por Veracruz.



“No es aceptable lo que están haciendo en el Puerto de Veracruz contra nuestro candidato a presidente municipal. Es inaceptable que quieran quitarlo de la boleta, es inaceptable que busquen quitar a nuestros candidatos a alcaldes y detenerlos. Es inaceptable la persecución que se ha hecho contra otros líderes y candidatos de miembros de esta coalición”, precisó.



En conferencia de prensa conjunta con candidatos de Veracruz, entre ellos, Pepe Mancha, aspirante a la presidencia municipal, y dirigente estatal, Joaquín Guzmán Avilés, denunció que MORENA está haciendo un uso político y faccioso de las Fiscalías, así como el uso faccioso y político de los programas y recursos para los veracruzanos.



“Yo lo que vengo a decirles particularmente aquí a Tuxpan, no permitan que los contagie, que los infecte el Morenavirus destructivo, porque es cierto, MORENA destruye, no solo programas como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, el programa de Prospera, no solo eso, sino también fondos que eran buenos”, exhortó a los veracruzanos.



Por eso convocó a los partidos coaligados y a toda la sociedad para sumar esfuerzos y para evitar que la mancha destructiva morenista se expanda e infecte el municipio de Tuxpan, pero también para tener una nueva mayoría en el Congreso de Veracruz y en la Cámara de los Diputados.



“La buena noticia es que a nivel federal, MORENA ya va a perder la mayoría calificada que hoy tiene, con los números, con las encuestas que hoy tenemos, Morena ya no va a tener mayoría calificada, habrá un bloque de contención y protección constitucional y tendremos forma de participar en los nombramientos importantes que se tendrá en la Cámara de Diputados, particularmente el del 2023, que es el presidente del Instituto Nacional Electoral, nombrado por mayoría calificada en la Cámara de Diputados”, explicó.



Cortés Mendoza señaló que es muy importante lo que se está logrando por México, porque es garantizar viabilidad democrática, equilibrios y contrapesos.



La otra buena noticia, aseguró, es que “con las mediciones que tenemos en el municipio de Tuxpan y de la coalición, ya hoy podemos decir que estamos ganando el municipio de Tuxpan y que Pepe Mancha va a ser nuestro próximo presidente municipal”.



Expresó todo su apoyo a Pepe Mancha para que tome las riendas en el municipio, para generar más empleos y facilitar la inversión, todo lo contrario de lo que hace el gobierno morenista al ahuyentar mil 200 millones de dólares de inversión de Iberdrola, con lo cual se dejaron de crear 2 mil empleos directos.



Actos seguido, acompañó a Pepe Mancha a un recorrido de campaña por las principales calles de Tuxpan.