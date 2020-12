Denuncia obra en construcción que ha afectado su vivienda, en Veracruz Puerto

Al Calor Político





Por medio de la presente me permito informarle acerca de la situación que estoy viviendo desde el mes de marzo del año 2020:



Hay una obra que se está construyendo en Av. Unidad 676-2, entre M. Molina y G. Zamora, en la Col. Unidad Veracruzana, C.P. 91710. Esta obra en cuestión hasta el día de hoy no cuenta con ningún permiso y están invadiendo servidumbre de paso que es el flujo natural de aire para los 2 departamentos. En Obras Públicas al momento de poner mi queja, me hicieron gastar en escrituras para comprobarles que desde 1988 es considerada esa parte como servidumbre de paso y que no se puede construir ni tapar por ninguna construcción o ampliación de los 2 departamentos.



Desde el inicio fueron los supervisores a ver la obra en cuestión y el maestro albañil el Sr. Antonio Lara, mostraba una carta poder del dueño del departamento en donde solo la vieron los supervisores y lo mas raro a todo esto es que ni siquiera teniendo esa carta poder fueron capaces de hacerle pagar (Obras Públicas) los permisos correspondientes a dicha construcción dejándolos seguir con dicha construcción que desde el momento en que nunca han sacado permiso, es ilegal.



Desde el mes de marzo del año en curso, he estado metiendo oficios y en algunas ocasiones notas en los periódicos Dictamen y Notiver así como una nota en la televisora de RTV, sin ejercer acción alguna al respecto.



A tanto meter oficios dirigidos al director de Obras Públicas, el Mtro. Luis Román Campa Pérez, con copia al alcalde el Mtro. Fernando Yunes Márquez, procedieron a suspender la obra el día 17 de abril, después de una cita con el Lic. Jesús Román Santacruz Hernández en Obras Públicas, quién mandó a la Lic. Viviana Gallardo junto con el Lic. Guillermo Ortegón Gómez, dejando al momento de la suspensión a los albañiles trabajando en dicha obra. Al día siguiente los albañiles procedieron a colar dicha obra sin importarles los sellos de suspensión. Posteriormente con fecha 24 de abril del año en curso, se procedió a cancelar la obra con la condición de que no se publicara en medios televisivos. Tuve que estar presente al momento de la clausura para que se llevara a cabo dicha acción ya que los albañiles que estaban trabajando en ese momento se escondieron en la azotea del vecino Leonardo Collins Barradas que era la ruta de acceso a dicha obra y por previo aviso del C. Luis Armando Fentanes Murillo, trabajador de la sindicatura del Ayuntamiento y sobrino de la lideresa del Sindicato Estela Fentanes Jiménez, mediante una llamada telefónica de los supervisores que iban a llevar a cabo la clausura de la Obra.



Hubo una escalera que estuvo desde el 18 de abril del 2020 hasta el 13 de mayo sin que se cuestionara nada al vecino Leonardo Collins Barradas que estuvo estorbando el paso peatonal durante todo ese tiempo sin permiso, que permitía el acceso a la obra. Esta situación se reportó el día 20 de abril al Lic. Jesús Román Santacruz Hernández y cuando le pregunté si esa escalera tenía permiso me contestó de manera tajante, que nada de esa obra tiene permiso, y que no le dijera cómo hacer su trabajo, que él era la autoridad y que qué me podía esperar si estábamos en Veracruz.



Solo basta con ver el avance de la obra para que se verifique que no se han hecho valer los derechos de Obras Públicas al permitir que dicha obra siga avanzando hasta el día de hoy.



El Mtro. Luis Román Campa Pérez dice que ha estado haciendo su trabajo y que sus supervisores van de manera constante a dicha obra para verificar que no haya avance en la obra ni violación a sus sellos, de los cuales solo queda uno de suspensión colocado entre 2 ventanas. En una contestación por escrito mencionó que los sellos de dicha obra siguen colocados en su lugar basándose en lo que dicen sus supervisores.



Toda documentación entregada a Obras Públicas la tengo por escrito y sellada de recibido incluso las contestaciones a dichos escritos que son 2 para verificar la cantidad de mentiras y el insulto a mi inteligencia al quererme decir que no se ha avanzado nada de la obra desde la suspensión cuando ya casi está terminada.



Hay ventana en colindancia dando al ojo de patio del departamento, otra ventana a lo largo del pasillo el cual da acceso a la azotea, la tapa de mi tanque de agua rota y con olores fétidos ya que se atrevieron a echarle orines, la invasión a la servidumbre de paso y la principal todo sin un plano y sin un permiso correspondiente, uno de mis climas ya no funciona por el cemento que le echaron al compresor, la impermeabilizada la echaron a perder, la marquesina del departamento cuarteada de lado a lado y, ya para terminar, se están robando la luz con una conexión interna que hicieron.





Muy Atentamente



Ing. Raúl Loyo Pérez

Cel.