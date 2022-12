Denuncia por luminarias "patito" instaladas en Xalapa sigue sin avances: regidor

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, afirmó que no ha habido avances en la denuncia que la administración municipal interpuso en contra de SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV, responsable de la sustitución de un total de 7 mil 23 luminarias de vapor de sodio de alta presión y la instalación de mil 117 nuevas luminarias LED en 87 colonias de la Capital.Recordó que la acusación se presentó ante el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), al ser éste el que la contrató para dicho propósito, sin que se sepa hasta ahora qué procederá con las lámparas que ha carecen de las características y calidad adecuadas."Continuamos con la denuncia, está vigente ante el FIDE, no se ha dado hasta el día de hoy, no tenemos conocimiento que se esté haciendo un planteamiento para poder cambiar todas las luminarias y que cumplan con las especificaciones técnicas por las cuales se contrataron", expresó.Cabe recordar que a mediados de junio, la Alcaldía capitalina procedió contra esta empresa, pues tras la auditoría que el Cabildo Capitalino autorizó realizar al contrato que le otorgó el FIDE se concluyó que las lámparas no se apegan a las Normas Oficiales Mexicanas 001-SEDE- 2012 y 013-ENER-2013, y dejaron de funcionar al poco tiempo de instaladas, tienen problemas en sus circuitos, o se oxidan."Nosotros en el Cabildo seguimos en lo dicho, no vamos a aprobar o a firmar ninguna entrega de estas luminarias hasta que se cumpla totalmente con el cambio de estás luminarias o se subsanen todas las observaciones que encontramos con las luminarias", puntualizó Fernández Carrión.Dijo que lamentablemente el Gobierno Municipal no puede intervenir y cambiar las lámparas que fallan al estar sujetas a esta investigación; sin embargo, agregó que se están atendiendo los lugares con problemas de alumbrado con la instalación de otras 4 mil que fueron compradas este año."Esperemos que hayan prontas respuestas u opciones para poder subsanar esta situación (...) Esperemos que pronto haya una solución, más que nada por la ciudadanía xalapeña que está haciendo afectada por esta iluminación", ahondó.El Edil finalmente comentó que el Ayuntamiento no está buscando un acercamiento con SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV, ya que el contrato lo otorgó el FIDE; por lo que están planteando como una de las opciones de solución que se pueda cobrar la fianza que entregó la empresa y con ese recurso ofrecer el servicio.