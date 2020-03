Denuncia Presidente del DIF de Jamapa que comando armado “iba por él”

De acuerdo con testigos de los hechos, un comando armado de 8 sujetos arribó a bordo de dos camionetas e irrumpieron la tarde de este miércoles a la Casa de la Cultura, donde con gritos y amenazas preguntaron por Fernando Hernández, presidente del DIF Municipal y esposo de la Alcaldesa Florisel Ríos.



Asimismo, estos individuos apuntaron con sus armas a los presentes y les quitaron sus teléfonos celulares para evitar que fueran filmados.



Cabe mencionar que ni la Alcaldesa ni su esposo se encontraba en el lugar, que funge como sede alterna de la Presidencia y Tesorería, ya que el Palacio Municipal lleva más de dos meses tomada por inconformes.



Los habitantes y empleados que vivieron lo ocurrido, relatan momentos escalofriantes y de terror, muchos sufrieron cuadros de ansiedad los minutos que estuvieron sometidos.



En un comunicado emitido este jueves por el Ayuntamiento se dio a conocer que El presidente del DIF Jamapa, Fernando Hernández Terán, denunció el miércoles 4 de marzo la tentativa de privación de la libertad, Interpuesta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia.



También se señala que no se trató de robo, ya que los sujetos armados no se llevaron nada del lugar, y se insistió en que “el blanco” era Fernando Hernández Terán, presidente del DIF, ya que su nombre fue repetido en varias ocasiones entre amenazas e insultos.



El día de hoy las actividades se llevan de manera normal en las diferentes sedes del Ayuntamiento.



Jamapenses se dicen temerosos por la situación que se vive en el municipio, luego que desde el 8 de enero pasado se mantiene un conflicto que temen sea polìtico, por el despido injustificado de personal del Ayuntamiento por parte de la Alcaldesa, al cual no le ven solución al asunto.