A quien corresponda:Han pasado ya casi tres años desde que falleció mi madre, trabajadora de un CBTIS en la ciudad de Veracruz, y quien tenía su servicio médico en el ISSSTE, por lo que ingresé el trámite en octubre de 2019 en la Subdelegación del ISSSTE en Veracruz.Acudí en varias ocasiones a preguntar por el trámite y me decían que aún no estaba el cheque, después inició la pandemia y sólo había guardias para atender al público, fui y me dijeron que ya habían cancelado el cheque, que volverían a solicitar se emitiera.Volví a acudir, me dijeron que aún no está el cheque, han pasado casi tres años y sigo sin respuesta.De la Subdelegación de Veracruz me enviaron a la Delegación de Xalapa, y mismo caso, sigo sin respuesta del pago de gastos funerarios.A mi madre le descontaban un porcentaje de su sueldo para eso y no es posible que sigan sin pagarlo.