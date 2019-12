La señora Liliana Estela Rosas Jiménez, beneficiaria del programa Sembrando Vida, denunció la desaparición de 2 mil pesos de su apoyo en el Bansefi de Córdoba, situación que se enteró les ha pasado a otras personas.



La afectada, quien radica en el municipio de Coetzala, comentó que el pasado día 27 acudió a retirar 2 mil 20 pesos que tenía en su tarjeta Bansefi pero el cajero marcaba que no había fondos, por lo que dejó ese trámite para después.



Este lunes, sin embargo, al acudir a retirar el efectivo se dio cuenta que le aparecían únicamente 20 pesos, por lo que entró a hablar con la encargada para ver qué era lo que ocurría.



Mencionó que esa persona le dijo que seguramente su tarjeta había sido usada por alguien más, a lo que le respondió que no era el caso pues nadie más que ella la usa, por lo que le dijo acudiría a la Secretaría del Bienestar y a la Fiscalía para interponer denuncia, ante lo cual la encargada le pidió que regresara el 6 de enero porque ese día se hace corte de caja y posiblemente ahí se reflejaría el dinero que no encuentra.



Molesta por lo ocurrido, la ciudadana comentó esa situación a quienes esperaban en fila y ahí fue que se enteró que no es la única a quien le ha pasado esa situación, pues otra señora le dijo que el apoyo de su hijo discapacitado desapareció por completo y situación similar contaron otros beneficiarios que mencionaron haber detectado faltantes.



Por esa situación, la afectada reiteró su decisión de interponer una denuncia, pues consideró que alguien está sustrayendo diversos montos a los beneficiarios.



La sucursal de Bansefi a la que acudió la señora se ubica en la Calle 15, entre avenidas 3 y 5.