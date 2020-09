Denuncia que no pagan a tiempo a empleados de confianza del IVEA

Buenas noches,



Pedimos el apoyo al gobierno de Cuitláhuac García ya que los empleados de confianza del IVEA, en las coordinaciones de todo el Estado, tenemos la problemática de que no se nos paga a tiempo desde que entró esta administración quedaron muy formales en regularizar nuestros pagos y a la fecha no han cumplido.



Estamos ya a 9 de septiembre del 2020 y no nos han pagado, lo correspondiente al mes de agosto, no nos quiere dar una respuesta ni el Director a nivel Estado Héctor Amezcua Cardiel ni el subdirector José Delfino Teutli.



Las figuras solidarias a nivel estado llevan un par de años cobrando un sueldo muy bajo y cubriendo largas horas laborales, para variar sus pagos no son depositados en tiempo y forma, se suponía que depositaban el día 2 de cada mes y ya estamos a 10 de septiembre y no se ha hecho tal depósito y lo peor de todo es que nadie de IVEA da la cara, ya que ellos tienen en tiempo y forma su salario.



