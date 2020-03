Denuncia que personal de Comercio de Xalapa la ha estado acosando

El día de hoy 20 de marzo del año en curso, a las 8:45 de la mañana, a unos minutos de terminar la actividad que desarrollo en el "Club Sharis", personal del Ayuntamiento de Xalapa, específicamente del Departamento de Inspección y Atención Comercial, llegó gritando a media sala que si no paraba la actividad mandaba a traer a la policía.



Se trata de una persona del sexo femenino, mostrada en las siguientes imágenes, quien no se identificó pero sí vestía un chaleco con logo del Ayuntamiento, la acompañaban tres hombres, quienes entraron al domicilio sin autorización, por lo que se les exigió que salieran pues se trataba de un allanamiento de morada al ser un domicilio particular.



Uno de los hombres amenazaba con traer a la Guardia Nacional para llevarme junto con las personas que estábamos reunidas. Las señoras no se retiraban del domicilio por miedo a su integridad física, posterior a eso se encontraban enfrente recargados en un Tsuru blanco, que no era una unidad oficial del Ayuntamiento, además de un automóvil Mazda blanco.



En el acta de notificación mencionan que no me quise identificar, cuando en ningún momento se acercaron a hablar, siendo su actitud prepotente y déspota de igual manera tomando fotos del lugar y de mi persona.



A partir de este momento hago responsable de mi integridad física, así como la de mis hijas y de todas las señoras, vecinas y amigas que nos reunimos en ese lugar para ejercitarnos durante las mañanas a Julio César González Ortega, Abdeel Velasco Colorado, testigos del inspector Edgar Zapata Marín, así como a la mujer que los acompañaba, plasmando en el acta su número de gafete pero sin portarlo o manteniéndolo a la vista.



Días anteriores ya se habían presentado personas de Seguridad Pública, de igual manera amedrentando y tomando fotografías de mi persona.



Adjunto evidencias y les pido que compartan esta publicación para que así se vea el tipo de trabajadores con los que cuenta el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.



Atentamente

María del Rosario Contreras Flores

Tel (…)