Denuncia que policías agredieron a su hijo por ir a la farmacia “en cuarentena”, en Banderilla

En el centro de Banderilla, elementos de la Policía Estatal agredieron a mi hijo al acudir a la farmacia por medicamento.



El día de hoy 24 de abril, aproximadamente a las 20:00 horas, mi hijo (…), de 19 años de edad tuvo que ir a la farmacia por medicamento para dolor porque sufrí una lesión en casa.



Al estar en la farmacia, ubicada en Nicolás Bravo 49, Centro, 91300 Banderilla, Veracruz, se aproximó un elemento de la Policía Estatal y tomó a mi hijo por el hombro con violencia. Amenazaron con subirlo a la patrulla a él y a otro joven que se encontraba también comprando medicamentos.



En repetidas ocasiones el elemento los amedrentó y trató de hacer uso de fuerza alegando que estaban fuera de casa en la cuarentena y continuó realizando provocaciones indicando que si lo tocaban los encarcelarían por atacar a un policía, hasta que el empleado de la farmacia le dijo al elemento que estaban en su derecho de comprar.



Queremos hacer esta denuncia dado que a la fecha no ha sido decretado un toque de queda y no se ha hecho pública multa alguna por estar fuera de casa. Aun así, en los estados en los que se ha decretado, el salir por medicamentos sí está permitido.



Desafortunadamente por ser muy joven y haberse asustado, mi hijo no tomó el número de la patrulla.



El elemento además de haber ocasionado una lesión, realizó tocamiento, lo cual si está contraindicado por la sana distancia.





Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)