Buenas tardes:El motivo de mis líneas es para denunciar el trato que le dan a las personas que van a los módulos de licencias, me refiero al que está en Chedraui Museo, ya que a pesar de estar dentro del horario laboral (9:00 a 15:00 horas, así lo marca la página), no lo atienden a uno.Digo esto porque el día de hoy sábado 18 de junio de 2022 fui a la 1:47 pm y me dijeron que no había sistema. Sin embargo, aún seguían atendiendo a otras personas; les dije que me quejaría y burlonamente me dijeron que no son servidores públicos.Si ellos no tienen vocación de servicio deberían buscar otro trabajo.Ojalá las autoridades correspondientes tomen acciones sobre esta situación.Gracias por su atención y pido omitan mis datos por temor a represalias.