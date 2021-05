Denuncia que se negaron a vacunar a su familiar por no tener 50 años cumplidos

Buen día:



Por este medio quiero hacer una denuncia ciudadana.



El día de hoy (viernes), llevé a mi familiar a la sede de vacunación de la Escuela Benemérita Normal Veracruzana pero no lo quisieron vacunar argumentando que aún no cumple los 50 años, que el personal de ahí tenía la indicación de no vacunar, no quisieron dar el nombre de la persona que autorizó eso. Sin embargo, ella cumple 50 este año, en julio.



La convocatoria dice claramente que toda persona que cumpla 50 años tiene acceso a la vacuna, además que cuando la registré no tuve ningún problema, pues el mismo sistema la aceptó. Ahora no sé con quién acudir para denunciar esta anomalía y que no le pase a otras personas.



Espero puedan publicar mi queja.



Gracias.