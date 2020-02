Denuncia que sufrió abusos de exdocente en la “Oficial B” y no se ha hecho justicia

Hace tres años, cuando yo tenía 17, denuncié a un maestro que daba clases en la preparatoria donde yo estudiaba, conocida como la OFICIAL B, en la ciudad de XALAPA, VERACRUZ, en su momento la institución dijo no tener nada que ver y que no sabían nada al respecto, ya que en su plantel no veían sospecha de acoso.



Logramos que lo destituyeran, porque había pruebas suficientes, después seguimos con el proceso penal, dónde los servidores públicos de la Fiscalía Especializada me cuestionaron en repetidas ocasiones, me insinuaron que yo había tenido la culpa, incluso en el examen médico me dijeron que yo parecía tener una vida sexual muy activa y que dejara de mentir al respecto, después de todo clasificaron el delito como PEDERASTIA AGRAVADA, por notables razones.



Esto trajo en mi diversos problemas psicológicos, me medicaron después de que me diagnosticaran depresión y estrés postraumático, fui revictimizada por mis compañeros de clase, cuando en ocasiones escuché que dijeron que yo tenía la culpa, que yo lo había provocado y que bien que quería.



Este sujeto fue prófugo de la justicia durante dos años y medio hasta que lo detuvieron en noviembre del año pasado, NUNCA FUI NOTIFICADA y se supone que era el momento de hacer justicia pero no, la juez dictaminó no vinculación a proceso dando argumentos sexistas donde decía que prácticamente yo tenía la culpa de todo porque estaba en la edad que se comienzan a tener relaciones sexuales y que tenía una moral "distorsionada", señalando además que no era tan GRAVE que un ADULTO ENGAÑE, MANIPULE y ABUSE de una menor de edad, el tipo es 20 años mayor que yo. Además, que la Fiscal por supuesto tenía conocimiento de ello, ella misma estuvo en la audiencia, era su responsabilidad notificarme y APELAR ante lo que la jueza había dictaminado, NO HIZO NADA AL RESPECTO. PRUEBAS SUFICIENTES EXISTEN.



El sujeto es un depredador de mujeres menores de edad, estudiantes de esa preparatoria, con patrones muy definidos y claros, él sabía toda la preparación psicológica, él sabía todo lo que nos tenía que decir para que no pudiéramos decir que no, yo tenía 16 años, existen videos íntimos, fotografías y relaciones sexuales no consensuadas después de terminar yo lloraba por no saber cómo detenerlo, tenía miedo que tomara represalias contra mí, aún tengo miedo.



Era un profesor que sabía lo que hacía y lamentable de todos sus años de servicio, que fueron más de 10, no fui la única, sé que hay mujeres que vivieron lo mismo que yo.



¿DÓNDE ESTÁ LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA PROTECCIÓN A LA MUJER Y SOBRE TODO LA PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?



CABE RECALCAR QUE SOLO ESTUVO UN DÍA EN MANOS DE LAS AUTORIDADES, YO HE ESTADO CASI 3 AÑOS CARGANDO CON ESTO SOBRE MIS HOMBROS.



TEMO POR MI VIDA Y MI SEGURIDAD