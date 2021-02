Denuncia RSP que autoridades municipales niegan constancias de residencia a sus aspirantes

La representante de Redes Sociales Progresistas (RSP), Claudia Bertha Ruiz Rosas, denunció que, en varios municipios del Estado, sus autoridades están negándole las constancias de residencia a aspirantes que buscan una candidatura por su partido.



Durante la sesión extraordinaria urgente, celebrada la noche de este sábado, en la que los consejeros avalaron las alianzas conformadas por los Partidos MORENA-PT-PVEM y PAN-PRI-PRD, sostuvo que ello es violatorio de los derechos político-electorales de los ciudadanos.



“En nuestros procesos (internos de selección de candidatos), hay personas que han querido participar con nosotros y en sus municipios no les están expidiendo sus constancias de residencia, lo cual constituye sin lugar a dudas la violación de un derecho que tienen todos los ciudadanos a participar en contiendas electorales sea cual sea el partido”, manifestó.



En su intervención, durante la discusión de los proyectos, Ruiz Rosas reiteró que esto no sólo es velatorio de sus derechos político-electorales, sino que consideró no debería estar sucediendo en el estado de Veracruz.



“Porque cada uno espera que -las autoridades- ejerzan sus funciones de manera respetuosa y honren las funciones para las cuales se encuentra desempeñando un cargo”, cuestionó.



La representante de RSP ante la autoridad electoral local dijo que lo hacía del conocimiento del Consejo a propósito de las coaliciones de partido y de las opciones para los ciudadanos en los comicios municipales y legislativos del 6 de junio.



“No nos olvidemos de aquellos que quieran participar en las convocatorias o que buscaron para las convocatorias de los partidos por las cuales merecemos respeto y también ellos tienen derecho a que las autoridades de los municipios les den sus constancias de residencia”, refrendó.