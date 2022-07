Denuncia supuesto brote de COVID entre Ballet Folklorico de la UV

Estimado Joaquín Rosas:Me dirijo a ustedes para compartirle parte de las negligencias que seguimos viendo por parte de las autoridades a pesar de estar viviendo la denominada quinta ola de COVID.El día de ayer (miércoles) acudí al Teatro del Estado para ver la posibilidad de conseguir boletos para las funciones del Ballet Folklorico de la UV que darán el día de hoy.El personal del Teatro fue muy amable en su trato, eso no podría negarlo, sin embargo, me dijeron que si no tenía boleto llegara temprano para hacer fila porque muchas personas sacan boletos y no llegan a la función.Les dije que muchas gracias. Siguiendo la plática, se dijeron un poco preocupados, que tal vez se suspendían las funciones porque al parecer, al igual que la obra Trosky, hubo recientemente un brote de COVID en la compañía de ballet y que para salvaguardar la salud de todos los integrantes del evento se había pensado en reprogramar pero que realmente no sabían bien qué pasaría, que estuviera pendiente.Ya pude conseguir 3 pases que necesitaba porque a pesar de todo el tiempo que no se han presentado en la escena desde hace 10 años soy fiel admiradora del trabajo de la Compañía. Sin embargo, estoy preocupada por asistir a ese evento y le diré mis razones:Si los rumores son ciertos estamos hablando de un número muy grande de personas en escena que, si están viviendo un brote de COVID, deberían ser resguardadas para poder evitar alguna cadena de contagios.Toda la producción está preparada no para dar una función, sino dos en un mismo día, ¿acaso no es doble exposición incluso para la gente del Teatro del Estado?El esfuerzo físico de los bailarines se denota en cada función que dan, siento que si algunos pudieran estar contagiados las consecuencias de un esfuerzo doble serían preocupantes.La página oficial del Teatro del Estado abarrotó el aforo para las dos funciones en menos de 10 minutos, lo que quiere decir que mínimo 3 cuartas partes de público en un espacio cerrado podremos estar expuestos al brote que se rumora surgió en la producción.Finalmente, me quedo con la reflexión: ¿de quién es esta responsabilidad de evitar la propagación de esta quinta ola en este tipo de eventos en donde confluyen tantas personas? ¿Del Director del Teatro del Estado? ¿De la Dirección de Ballet Folklórico que es quien debería cuidar la salud de todo su elenco? ¿de la misma Universidad Veracruzana por ser ballet parte de los grupos artísticos de la Universidad?Desde mi opinión, son responsabilidades compartidas, sin embargo, debería de ser el gran Ballet Folklórico, heredero de una gran riqueza cultural, quien tomara la decisión de evitar este tipo de negligencias hacia los bailarines para cuidar de su físico, de su integridad y, por qué no, también la de sus familias que al ser contagiados ellos pudieran recibir un daño colateral por las malas decisiones de la Dirección.Espero mantenga mi anonimato y cómo bien menciona en los criterios para publicar denuncias salvaguarde mi identidad.Atentamente,(…).