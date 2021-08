Denuncia traslado ilegal de su esposo al penal “La Toma”, en Amatlán

Xalapa, Veracruz

Lic. Julio César Velázquez JiménezDirector general de Asuntos InternosLa que suscribe (...), en mi calidad de esposa de la persona afectada, el ciudadano Miguel Ángel Hernández Fernández, vengo a presentar mi queja por abuso de la autoridad en contra de Fidencio Pérez Rojas, director del Centro de Rehabilitación Social Zona 1, Pacho Viejo, Coatepec Veracruz y Cristian Vázquez, subdirector del antes mencionado.Dicha queja surge por el traslado ilegal de Miguel Ángel Hernández Fernández con dos reclusos más: Emanuel Nieves Campos y Luis Armando Aguilar González, siendo llevados en un operativo fugaz y sin previa notificación, siendo despojados de sus pertenencias y aislados sin comunicación.La denuncia se extiende en contra de René Vergara, director de "La Toma", en el municipio de Amatlán de los Reyes, por tenerlos en condiciones degradantes, están golpeados y llevan 23 días en MTI, no los dejan comunicarse. Yo temo mucho por la vida de mi esposo, ya que tenemos un bebé que aun ni conoce, su vida se encuentra en un gran peligro y nos están negando cualquier tipo de comunicación y cuando he ido a las visitas no me dejan entrar. Anexo documento de la controversia judicial 371/2021.Aproximadamente a las 6:00 horas del sábado 17 de julio del 2021, en un operativo fugaz yalguna, la autoridad penitenciaria, conformada por Fidencio Pérez Rojas y Cristian Vázquez, decidió trasladar a Miguel Ángel Hernández Fernández, Emanuel Nieves Campos y Luis Armando Aguilar González, al penal de "La Toma", en el municipio de Amatlán de los Reyes, Ver., es decir sólo lo ejecutó.Tras no saber nada de Miguel Ángel Hernández Fernández comencé a investigar, me comuniqué con el abogado que lleva el caso de mi esposo, sin embargo, nos informaron que no había ninguna notificación oficial ante el Juez de Control. En el Centro de Justicia Penal Federal me informaron que aún no se remitía, por lo que resulta un traslado totalmente ilegal, lo despojaron de todas sus pertenencias y sólo se lo llevaron con lo que tenía puesto.Fui a reclamar sus pertenencias y me dijeron que el Subdirector del penal Pacho Viejo, Ver., Cristian Vázquez se encontraba en una junta que volviera después y no me dieron ningún tipo de informe, asimismo a René Vergara, director del penal “La Toma”, en Amatlán de Los Reyes, Ver., por que lleva 23 días en MTI, golpeado sin comida, sin agua, sin comunicación no tiene llamadas lo tienen aislado en una situación verdaderamente humillante.Me dirijo a usted de la manera más atenta para pedirle que defienda sus derechos y que haga una visita para corroborar lo que yo le digo ya que temo por su seguridad, para así poder sancionar a las autoridades responsables y que la vida o integridad física de Miguel Ángel Hernández Fernández no se encuentre en peligro, quedo a sus órdenes y le mando documentación.AtentamenteNombre (...)