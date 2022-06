Buenos días, ¿serian tan amables de publicar mi petición a CMAS por favor?En los condominios de La Pradera llevamos tres días sin agua, aquí no hay tinacos, el agua llega directo, por mucho que se almacene en contenedores, cubetas, etc., se acaba en un día; sabemos que es en todo Xalapa, pero sean conscientes que estar varios días sin agua es verdaderamente molesto.Ya se envió vía Twitter la queja a CMAS y a Ricardo Ahued y seguimos igual. No esperaremos, tomaremos la carretera federal a la altura de Central de Abastos, para que nos hagan caso; agradezco de antemano su atención al presente.Atte. C. Lilia Hernández.