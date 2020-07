Denuncia violaciones a la Ley de Obras Pública en licitaciones, en Xalapa

Lic. Joaquín Rosas Garcés

Director del medio Al Calor Político

P R E S E N T E



Por medio de la presente le envío un saludo y agradezco su atención y el especio que nos otorga, hacer del conocimiento de la opinión pública, de las irregularidades que se han presentado, durante los procesos de licitación, que, a ciencia cierta, creemos NO tienen transparencia alguna además de violentar lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado libre y soberano de Veracruz, de su Reglamento y de las propias bases de licitación emitidas por la propia Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Xalapa, a cargo de la Arq. Sulekey Citlalli Hernández Garrido, quien de manera irresponsable y con un carente desconocimiento de la Ley desecha a empresas con fundamentos basados sólo en su palabra y sin ningún soporte legal o reglamentado, solicitando se informe sobre la toma de decisiones en torno a las empresa ganadoras de procesos de licitación sin que se de respuesta a ellos y como consecuencia he apelado en nuevas solicitudes, donde hago el llamado a que se responda a mis cuestionamientos.



En varias ocasiones se han observado las irregularidades, las cuales consisten en que se asigna la obra o acción sometida a concurso a las mismas empresas, las cuales no ofertan ni el mejor proyecto en materia técnica, ni plantean el mejor precio para la ciudad. A pesar de ello, de forma reiterada, siguen ganando contratos, quedando fuera de posibilidad, muchas empresas con la capacidad técnica y financiera para ejecutarlas.



Cómo le demuestro en documentos adjuntos, en varias ocasiones mi representada ha participado en licitaciones públicas, de las cuales hemos sido descalificados, por observaciones que no están debidamente fundamentadas y que carecen de un análisis y dictamen con soportes necesarios, motivos por el cual se han presentado quejas sobre la falta de transparencia y las irregularidades en diversos procesos de licitación de obras a cargo de la mencionada dependencia municipal.



A esta fecha no se han tomado acciones por la Dirección de Obras Públicas a excepción de que por tal motivo, nuestra empresa es ahora mal vista y por ende, al no ser empresa “Amiga”, se nos hacen observaciones que no son motivos de desechamiento, buscando el más mínimo detalle para usarlo como escudo o excusa para dictaminar que nuestras propuestas no son adecuadas para el H. Ayuntamiento.



Pero lo más grave, es que en la última participación que se tuvo en la licitación pública No. DOP-01/20-LP relativo a la obra “Rehabilitación de Alumbrado Público en Diferentes Calles de la Ciudad de Xalapa, Ver.”, la Arq. Sulekey Citlalli Hernández Garrido, a vista de todos los participantes de la licitación y además de los representantes de las Regidurías y Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Xalapa, no nos permitió la presentación de la propuesta, descalificando a nuestra empresa antes del acto de presentación y apertura y sin tener el derecho de proceder a la revisión detallada de la misma.



Según dictaminó en el acto la Directora, nuestra propuesta era una participación conjunta y debíamos dar aviso días antes del acto de apertura de las propuestas, lo cual esta infundado y sin ningún soporte de ninguna legislación aplicable, toda vez que la Ley en materia de obra pública del Estado y su Reglamento, así como las propias bases de licitación, establecen que el aviso de que la propuesta es una participación conjunta, se debe realizar precisamente en el Acto de Apertura y presentación de las propuestas, contraviniendo lo estipulado específicamente en el numeral 1.12 inciso I y III, de las propias bases citadas.



Además de lo anterior, el procedimiento utilizado por la Arq. Hernández Garrido violenta y contraviene lo establecido en el artículo 41 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y a su vez dicha servidora pública, no acata las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Por los motivos antes expuestos he enviado sendos documentos por escrito, en términos y plazos de Ley tanto al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), como a la representación de la Secretaria de la Función Pública que, en este caso, recae en la Contraloría General del Estado, documentos recibidos por dichos órganos con fechas 3 de julio de 2020 y 20 de julio del presente año, sin que a la fecha se hayan tomado acciones o generado avisos a mi representada, siendo un asunto urgente, ya que un proceso de Licitación Pública que fue apelado, continuó su proceso indebidamente.



Los documentos mencionados también fueron remitidos al Sr. Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, a la Sindica Única y a la Contraloría Interna, para su conocimiento, sin que a la fecha se hayan tomado acciones o se inicie un procedimiento de investigación, el cual está obligado a realizar el Órgano Interno de Control del Municipio.



Por todo lo anterior, como ciudadano que vive de su trabajo, y sobre todo que genera empleos y que concluye satisfactoriamente sus contratos, como en el mismo ayuntamiento se puede constatar, me siento en la necesidad de dar a conocer estos hechos, en donde la falta de transparencia y las irregularidades en concursos de obras, podrían constituirse en actos de corrupción que van en contra de las políticas anunciadas por el Presidente Municipal, el Gobernador e incluso el Presidente de la República.



Bajo estas condiciones, la población y sobre todo las empresas contratistas, nos encontramos indefensos y carentes de garantías, lo cual es primeramente injusto y en segundo término contraviene todas las disposiciones, Leyes y Reglamentos en materia de Obra Pública.



Es por ello que alzamos la voz, no solamente por mi representada, sino por todas las empresas veracruzanas que están urgidas de trabajo, el cual no existe en el Ayuntamiento de Xalapa, ya que se presenta un impresionante atraso en el programa anual de obras, exhibiéndose con ello la falta de experiencia de la dirección antes mencionada, solo hay que preguntar el porcentaje de obra que se ha contratado en este año para verificarlo.



Agradecemos totalmente, su atención y espacio, esperando que estas líneas, sirvan para poner en alerta a los diferentes Órganos de Fiscalización, y para que también estos actúen de manera expedita, en los plazos que la normatividad aplicable establece, ya que al día de hoy, han transcurrido un total de dieciocho días calendario desde nuestra solicitud oficial, sin que a la fecha se tenga conocimiento, de las acciones o seguimiento del ORFIS o de la Contraloría General del Estado, y la Dirección de Obras Públicas ha continuado con un proceso licitatorio irregular, el cual presenta un instrumento de inconformidad, por lo que siguen incurriendo en faltas en dicho proceso, es por ello que hemos tomado la decisión de presentar el caso y solicitar la intervención de la Secretaria de la función Pública a nivel Federal, por la carencia de seguimiento a nivel de nuestro Estado.



Atentamente



Constructora FASELUS, SA de CV