Denuncia violencia ginecológica y médica en Hospital Regional de Xalapa

¿Te estas desangrando o qué? ... No verdad.

Hemos sacado tumores mucho más grandes que el tuyo, del tamaño de una cubeta …así que puedes seguir así…

Ya vine porque el residente dice que pobrecita de ti… (obvio de una manera sarcástica y burlona).

En ningún momento llamaron a mis familiares para decirles mi diagnóstico o cuál sería el plan a seguir.

En una ocasión le pedí a una enfermera me regalara un poco de agua y me dijo NO esa es obligación de tus familiares.

Ellos hacían hincapié en que sólo había un quirófano en función y eso lo entiendo y comprendo, la prioridad de las urgencias, pero por qué no decírmelo desde un principio y decirme no te vamos a operar y darme mi alta.

Por último, todas y cada una de las guardias encargadas se portaron de una forma tan grosera y cruel conmigo y mis familiares.

Fue hasta el día de hoy que pusieron en mi alta voluntaria que me operarían por la tarde, a lo cual me habían mencionado que no era seguro, que si podían me harían el favor de hacer un espacio, pero que no era seguro.

Señor Director:Quisiera externar una queja en contra del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” y el personal de Ginecología, tanto como personal de enfermeras, que se encuentra en el cuarto piso del edificio, ubicado en la calle Dr. Pedro Rendón 1, zona Centro.Sé que ésta no es la vía, pero quisiera externar mi sentir y mi pesar a la comunidad, ya que posteriormente lo haré ante las instancias correspondientes, así como en la misma institución ya mencionada.Mi nombre es (…) y el día 02/01/2020 ingresé al área de Urgencias del nosocomio mencionado, por un fuerte dolor en abdomen y bajo vientre, a lo cual el personal me atendió. Yo ya contaba con un ultrasonido previo, el cual arrojaba que yo tenía lodo y arenilla vesicular, por lo que los doctores me enviaron a realizarme un nuevo ultrasonido de forma particular, ya que la institución no cuenta con ello. Mis familiares consiguieron el dinero para poder realizarlo sin problema, todo con tal de que se me prestara la atención correspondiente.El segundo ultrasonido particular arrojó que tengo un tumor en el ovario derecho, el cual es aún más grande que mi vejiga, además de una alteración en la vesícula. El radiólogo particular mencionó que debería darse prioridad al tumor, el cual era de aspecto simple, sin características de ser maligno, pero sí muy grande y que podía estar torciendo mi ovario.Llevaron mis familiares el resultado y el médico en turno de Ginecología me realizó interconsulta y me dijo que pasaría a quirófano, mis familiares se encargaron de la documentación pertinente y mi esposo firmó el consentimiento que piden. Me encontraba en el área de quirófano ya canalizada, vendada preparada para ser intervenida y la ginecóloga del turno nocturno del día 03/01/2020 de nombre (…) me sacó de ahí y me dijo que ella no me operaría, que no tenía los estudios completos y que ella tenía mucho trabajo y que le daría prioridad a las embarazadasEn eso yo no tengo ninguna objeción ya que estoy completamente de acuerdo en darle prioridad a los bebés y sus mamás, con lo que no estoy de acuerdo es la forma grosera, déspota y humillante con la que me trató la Doctora a mí y a mi familia, enviándome a hacer unos marcadores de tumoración los cuales tuve que realizarme de manera particular porque tampoco el hospital los realiza y el Seguro Popular no los cubre.Nuevamente mis familiares hicieron un esfuerzo monetario enorme, ya que yo soy de bajos recursos y consiguieron el dinero prestado para poder hacerme el estudio, el día lunes me dieron los resultados, para esto mi familia se los entregó a la enfermera la cual le dijo que hasta mañana los valorarían, pero mis familiares con el miedo y la incertidumbre de saber cómo había salido, asistieron a un doctor particular para que interpretara los resultados, el cual les dijo que gracias a Dios no tengo cáncer.Fue hasta el día martes que un ginecólogo preguntó por qué no me habían operado, si el segundo ultrasonido decía que era de aspecto simple, que si ya me habían hecho gastar que lo ideal era que me operaran, lo cual se me hizo muy justo. Yo le rogué llorando que me operara y me dijo que ya no le daba tiempo, que el de la tarde tal vez lo haría, sin embargo, el médico en el turno de la tarde también se negó, diciendo que él no podía que tenía mucho trabajo, al final solicite mi alta voluntaria.Mi familia no se encontraba en ese momento, por lo que el médico me cuestionó, en forma de burla, si pensaba bajar a pagar en chanclas. Ese mismo doctor me dijo esperar al día siguiente para que me operaran, y yo estando en ayuno desde el martes por la tarde.Luego llegó la enfermera de la mañana del día siguiente y me dijo no tenía indicaciones de canalizarme y sólo comentó “igual y te hacemos un favor para ver si se te hace un espacio para la tarde”, a lo cual yo de una manera desanimada y triste después de esperar por días a que me operaran decidí pedir mi alta voluntaria.Ante mi decisión, la residente y la ginecóloga del turno matutino del día 08/01/2020 me dijeron “okay, como gustes porque nosotros sólo te podemos hacer el favor para la tarde, igual si no llega ninguna urgencia, si no hasta mañana.¿Qué pretendían? Que estuviera en ayuno por días enteros. Aunado a esto me dijeron “pues te vas bajo tu responsabilidad” y eso yo lo sabía y lo aceptaba. También me dijeron “igual y te damos el alta hospitalaria hasta como a las 12:00 o 13:00 horas, siendo que la visita fue desde a las 10:00 horas”. En el horario de las 13:00 horas mi familiar se atrevió a preguntar si ya estaba mi alta y una doctora de forma burlona le dijo “no mija’, esto va para largo”. Media hora después preguntó de nuevo y la enfermera en turno le dijo “no, todavía no …yo te aviso”.Mi familia ya molesta después de todos los atropellos, indiferencia y groserías decidió bajar a la Dirección a interponer una queja y la pasaron al Departamento de Calidad, donde la doctora le dijo “de haber sabido antes ya lo hubiéramos arreglado”.¿O sea, cómo? Se supone que debía saber que tenía que ir a quejarme para poder ser intervenida quirúrgicamente, no obstante, la residente y la ginecóloga aprovechando que mi familia se encontraba en la Dirección de la unidad interponiendo la queja, vinieron y me dijeron “¿Dónde está tu familia, no que ya les urgía irse? ¡Te vas, pero el Seguro Popular no te cubre nada!”, tratando de amedrentarme y les dije “no hay problema”, pero se me hizo injusto que siendo de bajos recursos, ahora tenga que pagar todos los días que estuve ahí, aunque no me realizaron nada.Mi familia bajó a caja y le dijeron que el Seguro Popular no cubriría nada y preguntaron por qué si está vigente y no incurrió en ninguna falta para la suspensión o cancelación de él. Mi familia desesperada acudió con una doctora del Seguro Popular, la cual tenemos que reconocer se portó como ningún otro médico u enfermera de la institución y dijo, claro que el Seguro Popular lo puede cubrir y en cierta forma me ayudó a no tener que pagar, gracias a ello no lo hice.Cuando mi familia subió y nos bajamos para retirarnos todos nos veían con coraje y molestia. Sé que no soy ni la primera ni la última a la que le pasa esto, sólo quisiera que nadie pase las humillaciones y groserías que yo pasé por parte del personal de la institución. ¿Por qué no hablarme con la verdad y decirme que no me operarían?, ¿Por qué tenerme durante días enteros en ayuno? ¿Por qué hacerme gastar dinero que no tengo?A continuación, pondré algunas de las frases que me dijeron las doctoras y enfermeras a lo cual siento que sufrí violencia ginecológica y médica:Cabe mencionar que al sacar esta nota temo por mi integridad y la de mis familiares haciendo responsable a las personas involucradas, personal del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”.