Denunciados por vandalismo piden instalar Concejo Municipal, en Rafael Delgado

La intervención del gobierno del estado y que incluso se vea la posibilidad de instalar un Concejo Municipal, fue el llamado que hicieron en rueda de prensa habitantes de Jalapilla, municipio de Rafael Delgado.



Por turnos, algunos de los pobladores, entre ellos quienes fueron denunciados por la alcaldesa, Isidora Antonio Ramos, expresaron sus razones para demandar que el gobierno del estado ponga sus ojos en este lugar.



Señalaron que dicha presidenta es prepotente, grosera, incapaz y mentirosa, pues siempre trata de convencer a la opinión pública de que los hechos son como ellas los expone.



“Fuimos denunciados ante la Fiscalía, incluso un ciudadano que no estuvo ahí, David Estévez Gamboa”, comentó uno de los ciudadanos.



Por su parte, el síndico Julián Cotlami Cocotle aclaró que no ha sido el autor intelectual de nada y si acudió a la protesta del pasado 29 de julio fue a invitación de representantes de Política Regional, entre ellos el regional Luis Arturo Flores Cadena.



Mencionó que desde el 2018 no se le convoca a Cabildo ni se le toma en cuenta para nada, incluso desde hace más de un año ni se le pagan sus salarios.



A su vez, Óscar Román Morales, auxiliar del síndico, indicó que en el municipio hay muchos problemas, desde violencia de género a falta de servicios, pero la alcaldesa atropella los derechos de los ciudadanos en general y la única ley que hace valer es la de ella.



En esta reunión se hizo presente el dirigente transportista David Estévez Gamboa, expresó que lamentablemente esa señora se escuda en que es mujer y la atacan, en vez de entender que es una servidora pública en lugar de humillar y ofender a los demás y por denunciarlo ahora tendrá que demostrar su dicho y si no, disculparse.



Otros pobladores, al hacer uso del micrófono, denunciaron también otras irregularidades, por ejemplo el entorpecer trámites a los ejidatarios, de quien ha dio que “le valen un comino”.