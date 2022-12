Denuncian a Alcaldesa de Sayula por abrir ilegalmente cuentas bancarias

A la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, se le acusa de incurrir en falsificación de documentos para abrir nuevas cuentas bancarias y solicitar a la Secretaría de Finanzas que ahí se depositaran los recursos para el Ayuntamiento. Por este motivo, se acumula otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la supuesta creación ilegal de cuentas de banco, con el objetivo de desviar recursos públicos.En representación del Cabildo, la denuncia fue presentada por el Síndico Único Bartolo Grajales Lagunes, quien señaló la comisión por parte de la alcaldesa, de los posibles delitos de incumplimiento de un deber legal, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.También se señalaron los posibles delitos de uso de documento falso y falsificación de documentos, esto después de que en días pasados se dio a conocer que la edil abrió cuentas falsas para recibir el recurso que SEFIPLAN le manda al municipio por diversos conceptos y fondos, lo que consiguió de forma temporal usando papeles falsos y también con la firma de otra persona que fungió como tesorero sin serlo.Y es que, según la documentación que entregó la edil a los bancos, Joel Agustín Villa Hernández, exalcalde de Ayahualulco, se hizo pasar como Tesorero municipal para abrir las cuentas, de manera que también fue denunciado por los posibles delitos de usurpación de funciones públicas y ejercicio indebido del servicio público.En la denuncia se detalla cómo Sánchez Vargas pudo crear de forma irregular cuentas bancarias en las que, abusando de la buena fe de las instituciones, logró que la Tesorería de la Secretaría de Finanzas le depositara una fuerte suma de dinero de los recursos federales que administra el Ayuntamiento de Sayula.Dentro de la querella se explica que el Tesorero designado por el Cabildo desde el inicio de la administración, a principios de año, es Rafael González Cárdenas, a quien la alcaldesa quiso despedir en agosto pasado sin ninguna justificación.Sin embargo, aunque la edil le notificó mediante un oficio de su despido, González Cárdenas se mantiene hasta la actualidad como el encargado de la Tesorería, ya que sólo puede ser removido por el Cabildo y no sólo por la alcaldesa.Hasta la fecha, se relata en la denuncia, y en contra de lo que marca la Ley, la alcaldesa no ha convocado a ninguna sesión de Cabildo para proponer un nuevo tesorero o para el cambio de cuentas bancarias.Fue a finales de noviembre cuando Sánchez Vargas abrió cuentas bancarias a nombre del municipio en la institución BBVA Bancomer en las que involucró a Villa Hernández como el nuevo tesorero, para lo cual presentó documentación falsa, se expone en la denuncia.Tras las aperturas, la alcaldesa solicitó a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas que de ahora en adelante depositara los recursos que le corresponden al municipio en las nuevas cuentas de BBVA Bancomer, logrando que le depositaran el monto mencionado.Al respecto, en el documento se señala que la SEFIPLAN, actuando de buena fe, sin esperar que la Alcaldesa cometiera tal engaño, recibió la documentación y continuó con el proceso para los depósitos en las nuevas cuentas.Según se señala, el Cabildo tomó conocimiento de las acciones ilegales de la funcionaria y avisó a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas sobre la irregularidad, donde se explicó que el recurso no se podía depositar en las cuentas proporcionadas por ella dado que el Tesorero ligado a las mismas es ilegítimo, al igual que la documentación usada, ya que no contaban con el aval del Cabildo ni con la firma del síndico.Luego de esto, el recurso fue recuperado y depositado en las cuentas que el municipio venía manejando, que son del banco Santander, a las cuales tiene acceso el Tesorero avalado por el Cabildo.Aunque al final se recuperó el recurso, el Cabildo de Sayula de Alemán presentó la denuncia para que la Alcaldesa sea sancionada ante la serie de conductas irregulares que cometió para lograr el desvío de los recursos.