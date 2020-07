Al Calor Político:



Los autobuses de Autotransportes Banderilla que van a Banderilla, Jilotepec, San Miguel, La Concha, Coacoatzintla y demás lugares, no vienen respetando la sana distancia; no traen cubrebocas, a veces va lleno, con gente de la tercera edad y niños.



Van tres veces que he tomado el autobús y va en su máxima capacidad sin que nadie tome alguna medida de prevención.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)