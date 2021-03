Denuncian a empresa por no devolver dinero de fiesta de graduación cancelada

Padres de familia de la "Escuela Náutica Mercante" denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a la empresa de banquetes "DGala" por el presunto fraude por más de 986 mil pesos a 87 alumnos que contrataron los servicios para su fiesta de graduación que se llevaría a cabo en julio del 2020 pero fue suspendida por la pandemia, sin que se les devolviera su dinero.



En total son 30 los afectados que acudieron a realizar la denuncia formal, los demás están embarcados en sus prácticas escolares, por lo que sólo han dado seguimiento ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).



Los afectados pagaron entre 17 mil y 20 mil pesos por persona por el paquete y mesas extras, sin embargo, al cancelarse el evento de graduación, esperaban que se les regresara parte de su dinero pero la empresa no ha dado respuesta.



"Ya demandamos ante la Fiscalía por fraude e incumplimiento. Estamos reclamando la cantidad que cubrimos en dos pagos. A raíz de lo de la pandemia, lamentablemente se suspendió todo tipo de reuniones. Nos dijeron que no nos iban a regresar nada, que le hiciéramos como le hiciéramos, yo pagué 20 mil 700 y otros 17 mil 400", dijo María del Pilar, una de las madres afectadas.



Señalan que si bien presentaron la queja ante la PROFECO, la instancia en la delegación estatal se lavó las manos y tampoco hubo respuesta, por lo cual acudieron a la sede en la Ciudad de México y tampoco han logrado ser escuchados.



"Nos dijeron que no había devolución. Que si queríamos recuperar el dinero, nos arreglábamos con la generación que sigue para que ellos nos recuperarán el dinero que pagamos y se quedaran con el derecho de la fiesta", dijo.



Cabe recordar que en febrero, estudiantes y padres de familia del Colegio de Bachilleres de Veracruz se manifestaron exponiendo un caso similar con la misma empresa de Banquetes.



"Bachilleres de Veracruz, igual que nosotros, contemplaban la penalización pero no, nada. Solicitamos que las autoridades pongan atención en este caso", agregó otros de los padres.



La fiesta estaba programada a realizarse el 20 de junio del 2020, en el World Trade Center de Boca del Río.