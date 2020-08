Denuncian a empresa turística de Xalapa por estacionar autobuses en calle sin salida

Estimado Lic. Joaquín Rosas



Por medio de la presente nos permitimos saludarle y a la vez pedirle de la manera más atenta, fuese tan gentil de hacer pública en su gustado diario virtual la inconformidad que tenemos los vecinos de la calle Enrique Hernández Castillo y que doy a conocer en este momento, adjuntando fotografías del problema que tenemos.



Debemos recalcar, antes que nada, que es del conocimiento de todo ciudadano que toda calle es un acceso vial, por lo que no se puede ni debe obstruir el libre tránsito. Tomando en cuenta esto, declaramos que la ya mencionada calle, es sólo una cuadra que empieza en la terminación de la calle Mérida y NO tiene salida a ninguna otra calle, sólo el acceso principal que es por la avenida Lázaro Cárdenas, por lo que se da por entendido que es una calle cerrada, aunado a que es muy angosta, sólo permite el paso de dos vehículos.



Hasta ahí todo es correcto, lo incómodo es que a algún empresario le pareció el estacionamiento perfecto para los autobuses de turismo que están ahí de manera permanentemente las 24 horas del día y que no sólo están estacionados ya de tiempo completo, sino que también es taller en plena calle, situación que ya lleva meses siendo así.



Agregando también, que es utilizada para el mismo fin por tráileres de alto tonelaje que traen material de construcción para tiendas de azulejos y que tienen en esta calle su estacionamiento ideal, sin tomar en consideración que es una calle pavimentada, NO asfaltada y que no está acondicionada para tales fines ni para vehículos de tal tonelaje.



No conforme con esto, uno de los problemas que implica el que estos autobuses estén todo el tiempo ahí estacionados es que han provocado que por la noche sea el escondite de delincuentes que ya han hecho de las suyas entre los vecinos, por lo que suplicamos por este medio, a las autoridades competentes, tomen cartas en el asunto y den una pronta solución a este problema que nos afecta tanto en seguridad, como en nuestra economía, pues ya hemos sufrido atracos, derivados por tal situación de inseguridad que provoca el tener estos autobuses estacionados.



Sin más por el momento, le doy las más profundas gracias por la atención prestada.