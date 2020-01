Denuncian a Fiscal Anticorrupción por presuntamente encubrir a ex tesorero de Actopan

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió una denuncia promovida por el presidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, en contra del fiscal anticorrupción de Veracruz, José Alfredo Corona Lizárraga y su Secretario Técnico, René Sosa Augusto, por intentar proteger y encubrir al ex tesorero de Actopan, Pedro “N”.



Éste último, como se ha documentado, recientemente fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, por presuntamente haber hecho un manejo ilegal de hasta 10 millones de pesos, justo en su paso por la tesorería de Actopan.



A la par los ediles solicitaron que tanto Corona como Sosa Augusto sean separados temporalmente del cargo, hasta en tanto no se haga una investigación del caso y se finquen responsabilidades en caso de que las haya.



Calificaron este “encubrimiento” como un flagrante acto de corrupción, dado que se pone en entredicho una verdadera aplicación de justicia, sobre todo por los cargos que ostentan el fiscal y su empleado.



Al respecto, la síndica recordó que en fecha 27 noviembre 2018 se presentó denuncia en contra de Pedro “N” en su carácter de ex tesorero del Ayuntamiento de Actopan, y/o en contra de quien resultara responsable por la probable participación en la comisión de hechos ilícitos.



Posteriormente, el 25 de noviembre de 2019, “me trasladé a entrevistarme con el Fiscal Anticorrupción, siendo atendida la suscrita por José Alfredo Corona Lizárraga y por su asesor jurídico René Sosa Augusto, quien nos atendió amablemente, me puntualizó que las conductas que se reprochaban al ahora vinculado (Pedro “N”) no constituían delito alguno, pero que agotarían la investigación y que en su momento me notificaría, (mostrando un gesto sarcástico) siendo evidente la parcialidad y/o apoyo que siempre ha tenido el hoy vinculado dentro de la Fiscalía Anticorrupción, se lee en la denuncia.



"Es lamentable que servidores públicos pertenecientes a una institución como lo es la procuración de justicia, hagan uso del poder que los enviste, para actuar fuera del marco de la ley, y que utilicen ese poder para reprimir cuando se solicita justicia, pero cuando esa justicia no es a fin al interés de ellos mismos, su método de defensa es criminalizando a la propia víctima, como en nuestro caso acontece", indicó la síndica.



Además, acusaron al Fiscal Anticorrupción y su Asesor Jurídico de realizar una solicitud al Congreso del Estado con la finalidad de solicitarles que los suspendan, además de promover la revocación de mandato en Actopan, sustentándose en unos supuestos audios con la finalidad de que se desistieran de denunciar a Pedro “N”.



Ese acto evidencia aún mas que es una intención de revancha, por haber solicitado la vinculación a proceso de Pedro “N”, se indica en el escrito.



“Ha resultado evidente que lo había estado protegiendo, un ejemplo que resulta más claro aun cuando es de su pleno conocimiento de que ni Pedro “N” ni el Cabildo de Actopan, dieron cumplimiento a la medida cautelar de separación del cargo de tesorero, a partir del día dos de enero del año en curso”, se remata.