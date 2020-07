Denuncian a Funeraria “La Luz”, de Veracruz Puerto, por violar sellos de clausura

La Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) presentó, este martes, la denuncia penal en contra de la Funeraria "La Luz" por violar los sellos de clausura en las instalaciones que se colocaron el pasado jueves. Además, se realizará un dictamen técnico sobre la contaminación que han emitido durante 7 años por la cremación de cuerpos humanos.



El jefe de Inspecciones de la PMA, Gaspar Monteagudo, señaló que los representantes legales acudieron a las instalaciones de la dependencia estatal para dar contestación al procedimiento iniciado y piden la nulidad de la acción.



"Se va a realizar un dictamen técnico para analizar todo el daño ambiental que se ha ocasionado desde la fecha de inicio por las partículas suspendidas a la atmósfera. Sabemos que estamos en una época difícil, que son necesarios pero deben (operar) en cumplimiento. Se llevó una denuncia el día de ayer, ante la Fiscalía Especializada acerca de eso, que están violando la clausura".



En total son 3 las funerarias clausuradas en todo el Estado, además de Veracruz, en Coatzacoalcos y Córdoba también se intervinieron crematorios por no cumplir con la regulación ambiental.



Señaló que ha sido por denuncias y quejas públicas por lo que se han revisado los establecimientos y se ha detectado que no cuentan los estudios sobre emisiones a la atmósfera.



"La de Coatzacoalcos está clausurada parcialmente, a la de Córdoba y la de la Luzhu se les va a hacer la observación para que crematorios tengan todo al corriente, así como su documentación, que vayan y se regularicen ante la Secretaria de Medio Ambiente", dijo.



Gaspar Monteagudo afirmó que algunos de los crematorios están trabajando fuera de la normatividad y por ello los exhortó a que acudan a ponerse en regla.



El no cumplir con el manejo adecuado de residuos especiales y emisiones contaminantes a la atmósfera, son las principales irregularidades en las que incurren.



"Lo que se les está pidiendo a las funerarias es lo que debieron hacer antes, adecuar sus hornos, adecuar sus instalaciones al máximo y cumplir con la norma ambiental de las emisiones a la atmósfera", concluyó.