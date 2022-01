Denuncian a Salud Digna de publicidad engañosa y cobros extra, Veracruz Puerto

Ciudadanos que solicitan pruebas COVID-19 en Salud Digna, denuncian cobro de cargo extra de manera ilegal y señalan publicidad engañosa por parte de la empresa.Denunciantes señalan qué la prueba se anuncia con un costo de 260 pesos, aunque al llegar al establecimiento, cuándo pagan, les hacen un cobro extra de 100 pesos y que el personal a cargo señala que se debe a que no hicieron previa cita.Es justo al efectuar el pago que las personas se enteran del costo extra, señalando en el comprobante que es por un análisis de electrocardiograma, el cual ningún paciente solicitó y quién se da cuenta, exige al menos recibir el análisis, este les es negado.Quejosa de nombre, Katia Montalvo Martínez, describió que fue en la sucursal de la avenida Rafael Cuervo al norte de la Ciudad y señaló que la empresa lucra con la necesidad de los pacientes qué acuden al establecimiento de análisis médicos."Ellos en ningún momento te mencionan qué es un cargo por un electrocardiograma, solamente te dicen que es porque uno no lleva cita. Entonces yo tengo esa prueba, tengo una factura dónde están haciendo ese cobro y no están haciendo el electrocardiograma, a la gente no se les menciona, no se les dice de ese cobro, solamente le dicen que es para que puedan liberar en el sistema y que puedan pasar a hacerse la prueba. Pasé con el gerente y el gerente me argumento que eso lo tienen que hacer forzosamente y qué las cajeras no lo mencionan porque se les va el tiempo y que ellas ganan un bono por atender a los clientes rápido", declaró la afectada.Katia dijo que son cientos de personas las que acuden diariamente a realizarse una prueba de COVID-19, los cuales no solamente son timados, sino qué se ven afectados en su bolsillo, situación por la cual pidió el apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o alguna otra instancia que pueda regular el tema.