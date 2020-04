Denuncian a titular de SEDEMA por designación ilegal de representante jurídico

Por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de documentos, entre otros delitos, el abogado Filiberto Lozano Romero, representante del Centro de Desarrollo Integral Comunitario “Flor de Lis”, denunció a la secretaria de Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez y al exencargado de la Dirección Jurídica de la dependencia, Narciso Escudero Luis.La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Veracruz, el pasado 6 de abril, debido a que Pérez Pérez designó a Escudero Luis el cargo pese a no cumplir “los requisitos de ley, al adolecer de título cédula profesional ”.“La conducta desplegada derivó en la comisión de otros delitos: el exencargado de la Dirección Jurídica de la SEDEMA representó a la dependencia en infinidad de procedimientos jurisdiccionales locales y federales y en multitud de asuntos administrativos”.“Las actuaciones que signó como abogado de la dependencia son nulas por carecer de la calidad de abogado exigida por la ley; la funcionaria que lo designó, no revisó los antecedentes curriculares del exfuncionario y validó la falsa documentación que presentó; las conductas desplegadas no tienen excusa, los denunciados tienen responsabilidad penal y debe ejercitarse acción penal en su contra”, informó “Flor de Lis” en comunicado.Escudero Luis fue designado como encargado de la Dirección Jurídica de la SEDEMA el 27 de mayo de 2019 y el 17 de junio de 2019, en la Gaceta Oficial fue publicado el acuerdo delegatorio de facultades.María del Rocío le otorgó un poder general para pleitos y cobranzas, para que Narciso Luis pudiera interponer y contestar demandas, ofrecer pruebas, formular alegatos y presentar recursos en los asuntos en que la Secretaría o su Titular fueran parte, así como formular denuncias y/o querellas, desistirse de éstas, otorgar el perdón judicial; expedir la designación de los visitadores y verificadores, entre otros.Posteriormente, el 27 de noviembre de 2019, la titular de SEDEMA otorgó a Escudero Luis el poder notarial número 30266, pasando ante la fe del notario Arturo Hernández Reynante, “que en un acto irresponsable, certificó que el compareciente era un abogado, sin serlo”,Por esto, la agrupación demanda que al concluir la carpeta de investigación, se debe ejercitar acción penal en contra de la Secretaria del Medio Ambiente, del exencargado de la Dirección Jurídica y del Notario Público, a quien además, se le debe cancelar su patente de fedatario.“Las conductas denunciadas no tienen excusa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz debe investigar y ejercitar acción penal en contra de los denunciados; por tratarse de una funcionaria de la 4T, anticipo una larga indagatoria y un resultado favorable a los intereses de los delincuentes, por lo que en su momento promoveré amparos contra la dilación de la indagatoria, acudiré a la Sala Constitucional y los tribunales federales, entre otras instancias estatales, para que los ilícitos no queden sin castigo”.