Denuncian a titular de SEV, Oficial Mayor y directores de Nómina ante Fiscalía Anticorrupción

El Movimiento Fuerza Magisterial, Docentes en Lucha, presentó dos denuncias en contra del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García; Ariadna Selene Aguilar Amaya, Oficial Mayor y los directores de Nóminas federal y estatal, Carlos Kenneth Cruz Ortiz y Clemente Landa Domínguez, respectivamente, ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por el ejercicio de atribuciones legales de manera indebida.



En conferencia de prensa, José Luis Mendo Sobrevilla y Lourdes García, representantes de esta organización, explicaron que también presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por considerar que las atribuciones tomadas por los servidores públicos son violatorias de sus garantías individuales.



Sin dar mayor información de estos actos jurídicos, para no obstaculizar la labor de las autoridades que están a cargo de las investigaciones, explicaron que esas denuncias las presentaron por los perjuicios que les están ocasionando a los afectados por el cobro que les están haciendo las empresas financieras.



Tan solo los agremiados a Fuerza Magisterial son alrededor de mil 200 maestros los que enfrentan este problema, en donde se han dado casos que, sin tener acceso a un crédito con dichas financieras, los descuentos ya se les están aplicando, en detrimento de sus ingresos salariales.



Acompañados del representante de la firma jurídica Omerta, expresaron que la decisión tomada es para tutelar los derechos humanos del gremio magisterial en relación a las conductas ilícitas a cargo de los servidores públicos de la SEV por retener indebidamente las nóminas salariales de sus trabajadores.



Dieron a conocer que ya tuvieron un primer acercamiento con el órgano de fiscalización por el tema de responsabilidad administrativa, el cual fue calificado de positivo por el hecho de tener una respuesta inicial para darle curso a la investigación.



En ese tenor, exigieron a las autoridades respectivas no proteger a ningún servidor público sin importar su rango o cargo público, con lo que se pondrá a prueba si el discurso que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de no proteger a nadie y combate eficaz a la corrupción es verdadero o una simple falacia.



Por cuánto hace a la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se espera que ésta emita la recomendación pertinente y se efectúen todos los mecanismos para que la SEV deje de violar los derechos humanos de sus trabajadores y además que se les repare de todos los daños causados por la ilicitud de no enterar les los salarios conforme marcan las leyes laborales.



Por otro lado, reprobaron lo señalado por el titular de la SEV, quién en su comparecencia confesó públicamente que a la fecha siguen realizando a favor de cinco financieras, por lo que demandaron al secretario de Educación ordené el cese inmediato de retenciones, porque es una cuestión de orden público y porque así lo exigen las leyes laborales.



Mencionaron que hasta el momento el titular de la SEV no los ha atendido, a pesar de las solicitudes de audiencia presentadas oportunamente. “El único que nos atendió fue el Director de Nóminas Estatal, Clemente Landa, pero faltó a su palabra de darnos una respuesta el pasado miércoles, señalándonos que no estaba en sus manos resolverlo y que se comunicaba posteriormente con nosotros, cosa que no sucederá”.



En su oportunidad, el abogado Jorge Acosta, representante jurídico, expresó que la acción ejercida por los servidores públicos puede caer en la comisión de delitos tipificados de abuso d autoridad, ejercicio indebido y peculado, pero puede darse otro más grave, cómo es el hecho de desvíos de recursos, por el manejo que se está dando a los recursos federales, al no enterarlos en su totalidad a los beneficiarios.